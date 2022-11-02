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Роскомнадзор просит Scratch поменять систему регистрации для россиян

Роскомнадзор просит Scratch поменять систему регистрации для россиян
Иллюстрация: скриншот сайта Scratch

В пункте «пол», где сейчас у сервиса пять вариантов ответа, должно остаться только два пункта: М и Ж, считают в ведомстве. Образовательный интернет-сервис пока не ответил.

#ЗАКОНЫ#НОВОСТИ

Роскомнадзор попросил администрацию образовательного интернет-сервиса Scratch оставить при регистрации в графе «пол» только два варианта ответа: мужской и женский. Сейчас при регистрации на сайте нужно выбрать из вариантов: «мужской», «женский», «небинарный», «другой пол», «предпочитаю не говорить».

Роскомнадзор просит изменить набор данных при регистрации именно российских пользователей, оставив только два варианта пола. В ведомстве заявили:

Ранее появилась информация о том, что образовательный сервис Scratch на этапе регистрации предлагает пользователям различные варианты выбора пола, включая несоответствующие российским традиционным ценностям. Также администрация образовательного сервиса уведомлена об избыточности собираемых данных, так как в России мужчины и женщины имеют равные права, в том числе на получение образования.

Напомним, с минувшего лета Роскомнадзор регулярно блокирует в России VPN-сервисы. Их жители страны стали массово устанавливать на смартфоны и компьютеры после блокировки ряда соцсетей.

Ранее на DK.RU: Рамзан Кадыров: кавказцы должны выстраиваться в очередь перед военкоматами

Автор: Александра Клименко
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