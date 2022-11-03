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Цены на продукты и услуги в регионе выросли на 10,4% — Свердловскстат

Цены на продукты и услуги в регионе выросли на 10,4% — Свердловскстат
Иллюстрация: ru.freepik.com

За 9 месяцев в магазинах сильнее всего подорожали маргарины, кофе и сахар (+25%), на рынке услуг — страховки (+30%) и ветеринарная помощь (+26%). Однако многие товары заметно подешевели.

#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

По данным Свердловскстата, по сравнению с декабрем 2021 г. в сентябре 2022 г. цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 10,4%. Еда и напитки в среднем подорожали на 8,6%, непродовольственные товары — на 12,4%, услуги — на 10,2%.

Из продуктов сильнее всего выросли в цене:

  • маргарины, соль, сырки творожные, кофе натуральные, сгущенка, печенье, сахар (+25%);  
  • фруктово-ягодные и овощные консервы, безалкогольные напитки, кондитерские изделия, соусы, специи, чай, кофе, мороженое (+15–23%);
  • хлеб и хлебобулочные изделия, рыба, молоко и молочные изделия (+12%);
  • мясопродукты, масла и жиры, сыр (+6–10%).

При этом на 30–60% снизились цены на капусту, огурцы, свеклу, помидоры, картофель, морковь, виноград; на 11,9% — на яйца, на 3% — на куру.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали:

  • парфюмерные изделия, бумага, ткани, легковые автомобили, ювелирные изделия (+25%);
  • моющие и чистящие средства, канцелярские товары, электротовары и бытовые приборы, медицинские товары (+20%);
  • одежда, строительные товары и белье (+7–14,5%).

Из услуг максимально выросли в цене:

  • страхование (+30%);
  • ветеринарные услуги (+26%);
  • связь (+15,6%);
  • медицинские услуги (+11,2%).

Максимальный рост цен фиксировался с января по май.

Напомним, что продуктовая корзина Екатеринбурга одна из самых дорогих в стране. По данным исследовательского холдинга «Ромир», средняя стоимость продовольственной корзины в России составляет 3823 руб., в Екатеринбурге — 3959 руб. Столица Урала занимает шестое место в рейтинге стоимости корзины.

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Автор: Виктория Говорковская
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