Wildberries увеличил обороты до 1,1 трлн руб. Это рекордный показатель

В первом полугодии 2022 г. GMV компании вырос на 94%, а рост продаж составил 77%. Увеличению продаж поспособствовал уход IKEA и многочисленных брендов одежды с рынка России.

Маркетплейс Wildberries по итогам первых девяти месяцев 2022 г. увеличил оборот в годовом выражении на 95% — до рекордных 1,1 трлн руб., сообщает компания:

За 9 месяцев 2022 г. оборот Wildberries вырос на 95% год к году, до 1,1 трлн руб. (GMV, оборот от продаж товаров и услуг с учетом возвратов и скидок), рост продаж в штуках составил 76%. В третьем квартале 2022 г. оборот увеличился на 95%, до 420,2 млрд руб., что стало новым рекордом.

В первом полугодии 2022 г. GMV (общий объем оборота товаров) компании вырос на 94% год к году, достигнув 628,7 млрд руб., в штуках рост продаж составил 77%. Во втором квартале оборот компании увеличился на 92%, до рекордных 340,1 млрд руб. Как и в прошлом году, наиболее динамичными темпами за девять месяцев продажи росли в категориях: умный дом и безопасность (+259% год к году), строительные материалы (+187%), фото- и видеотехника (+181%), садовая техника (+178%), спортивный инвентарь (+175%).

Ранее Wildberries сообщал, что вложит 13,7 млрд руб. в «День холостяка» — международную акцию-распродажу, которая пройдет на площадке со 2 по 14 ноября. Для продавцов, принявших участие в распродаже, маркетплейс снизит собственную комиссию на 15%, а её минимальный размер составит 3%. Также до конца года компания планирует инвестировать 9,4 млрд руб. в развитие своей инфраструктуры в регионах. До этого онлайн-площадка уже вложила 20,8 млрд руб. в строительство новых логистических центров и открытие пунктов выдачи заказов.

В октябре от пользователей Wildberries поступали многочисленные жалобы на новые мошеннические схемы. Злоумышленники начали списывать деньги с карт клиентов интернет-магазина за покупки, которых не было. Одна из пострадавших рассказала, что с ее карты списали почти 200 тыс руб. Как уточнила россиянка, у нее был аккаунт на Wildberries, но она не совершала никаких покупок с августа этого года. Недавно в истории трансакций она обнаружила, что в течение двух часов с ее карты почти каждую минуту списывалось по одной тысяче, всего 195 тыс.. Пострадавшая связалась с банком, но там ей сообщили, что все трансакции получили подтверждение, хотя она его не давала. Женщина написала в поддержку Wildberries, но там ей ничем не смогли помочь.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что привязка карт происходит с помощью смс-подтверждения или push-уведомлений, поэтому несанкционированные оплаты возможны только в случае, если покупатель сам передаст свои банковские данные. «Призываем покупателей проявлять бдительность — не предоставлять данные своих банковских карт третьим лицам», — подчеркнули представители компании.

Продавцы маркетплейса Wildberries также столкнулись с проблемой при выведении денег за проданные товары, это произошло из-за проблем при работе новой системы расчетов. Об этом подробно рассказывал DK.RU