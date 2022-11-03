Турецкое замещение. Vestel откроет заводы вместо Whirlpool, Electrolux и Zanussi

Завод в городе Александров ранее производил немецкую бытовую технику. Источники на рынке утверждают, что он был закрыт по политическим причинам.

Турецкая компания Vestel планирует заменить производство техники Whirlpool, Electrolux и Zanussi на заводе в городе Александров, пишет «Коммерсанть». Vestel, которой также принадлежат марки Vestfrost и Luxor, намерена «расконсервировать производство в России» и выпускать не только собственную продукцию, но и заниматься контрактной сборкой.

Завод в Александрове был запущен в 2003 г. В 2013-м мощности по выпуску ЖК-телевизоров составляли 1 млн шт., стиральных машин — 350 тыс., холодильников — 500 тыс. Предприятие закрыли в 2016 г., после того как в ноябре 2015-го турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. «Наше решение не связано с кризисом из-за самолета. Этот шаг стал следствием экономического кризиса в России», — заявлял гендиректор Vestel Туран Эрдоган. Однако источники на рынке бытовой техники утверждают, что завод был закрыт по политическим причинам.

Немецкая Bosch начала поиски покупателя для двух заводов, расположенных в Стрельне под Санкт-Петербургом. Работа предприятий была приостановлена после введения санкций Евросоюза. После начала военной операции на Украине американская Whirlpool продала турецкой Arcelik завод в Липецке, который выпускал технику под марками Indesit, Whirlpool и Hotpoint, рассказывал DK.RU. В конце октября стало известно, что южнокорейская LG обсуждает возможность закрытия завода в Подмосковье и перевода производства из России в Узбекистан или Казахстан.