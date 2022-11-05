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«Белинка» проведет большой интеллектуальный праздник с участием знаменитых писателей

«Белинка» проведет большой интеллектуальный праздник с участием знаменитых писателей
Иллюстрация: Фотоархив библиотеки им. В. Г. Белинского

Библиотечно-книжный форум включает 40 мероприятий, которые пройдут на площадке библиотеки, в Музее андеграунда, литературном музее и галерее «Синара-Арт» с 11 по 14 ноября.

#НОВОСТИ

С 11 по 14 ноября в Екатеринбурге пройдет большой интеллектуальный праздник БИБЛИОННАЛЕ#НАУРАЛЕ. Событие организует Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского при поддержке министерства культуры Свердловской области.

В течение четырех дней в Белинке и на партнерских площадках — в музее «Литературная жизнь Урала XX века», Музее андеграунда и галерее «Синара-Арт» — пройдет более 40 мероприятий, среди которых — серия встреч «Писатель, он же критик», альтернативный спецкурс «Школа читателя», марафон «Урал глазами путешественника», презентация ПутЁвого журнала «По Уралу», акция «Дегустация свежего текста», перформанс «Поэт тет-а-тет», авторские экскурсии по фондам библиотеки, встречи на «своих» территориях талантливых детей и умных взрослых.

Библиотечно-книжный ежегодник будет посвящен книге, ее будущему и настоящему, а также читательским практикам XXI века.

«Представляя библиотеку как пространство для диалога, пригласим к разговору о книге писателей и литературоведов, критиков и переводчиков, издателей и журналистов, а также тех, кого можно назвать специалистами по «классному» чтению», — сообщается на сайте библиотеки.

Гостями БИБЛИОННАЛЕ#НАУРАЛЕ в этом году станут писатели Дмитрия Бавильский, Владимир Березин, Алексей Сальников, Роман Сенчин, поэты Александр Самойлов и Юлия Долгановских, культуролог Александр Чанцев, краевед Александр Савичев, режиссер-документалист Андрей Титов, переводчик Игорь Гиниатуллин, художники Салават Фазлитдинов и Дина Цвиткис, журналисты Кристина Ботулу, Семён Чирков и Станислав Холкин.

Все мероприятия форума объединены в 4 смысловых направления: «БИБЛИО_тека», «БИБЛИО_текст», «БИБЛИО_арт» и «ДЕ_ГЕННИН_МЕСТА». Например, конкурс «Тихо! Я библиотекарь!», на котором выберем самую креативную библиотечную команду, пройдет в рамках модуля «БИБЛИО_тека».

Презентация ПутЁвого журнала по Уралу» с текстами известных литераторов о Екатеринбурге и городах области запланирован в модуле «БИБЛИО_текст». Акции «ТомСойеризм» и «Дегустация свежего текста» станут украшением «БИБЛИО_арта». Лекция краеведа Александра Савичева «Вот оно какое, краеведение по-сысертски!», поэтический вечер «2 поэт 2: Алексей Сальников + Александр Самойлов», а также марафон «Урал глазами путешественника» от этнопарка «Земля предков» — «ДЕ_ГЕННИН_МЕСТА».

Информации о мероприятиях форума представлена здесь. БИБЛИОННАЛЕ#НАУРАЛЕ является наследницей Екатеринбургского книжного фестиваля в Белинке, который проводился с 2008 по 2021 годы. В

Всех, кто был знаком с проектом, принимал в нем участие в качестве спикера, эксперта или слушателя, делился своим творчеством и опытом, а также всех, кто любит книгу и интересуется современным литературным процессом, приглашаем вновь присоединиться к интеллектуальному общению. В этом году мы обещаем еще больше интересных событий.

Вход свободный.

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Автор: Татьяна Юстус
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