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Промышленников области поддержали на 45 млрд руб.

Промышленников области поддержали на 45 млрд руб.
Иллюстрация: УГМК

О том, как предприятия поддерживают «в новых экономических реалиях», рассказал губернатор Евгений Куйвашев. Также власти заявили о росте зарплат в промышленном секторе экономики.

#САНКЦИИ#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#НОВОСТИ

Объем господдержки для свердловских промышленников в 2022 г. составил 45 млрд руб., рассказал губернатор области Евгений Куйвашев на заседании регионального оперштаба по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности.

Глава региона рассказал, что средства направили на поддержку предприятий «в новых экономических реалиях», работа будет продолжаться:

Мы продолжаем оказывать нашим предприятиям необходимую помощь для их ритмичной работы в новых экономических реалиях. Свердловские промышленники активно пользуются доступными мерами господдержки. В текущем году она составила 45 миллиардов рублей, что соизмеримо с объемом средств, которые были получены за предыдущие три года», — сказал Евгений Куйвашев.

По словам замглавы министерства промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина, уровень заработной платы в промышленном секторе экономики вырос на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В регионе обновили или запустили производство на 14 площадках.

Накануне DK.RU сообщал, что цены в регионе продолжают расти. По данным Свердловскстата, по сравнению с декабрем 2021 г. в сентябре 2022 г. цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 10,4%. Еда и напитки в среднем подорожали на 8,6%, непродовольственные товары — на 12,4%, услуги — на 10,2%.

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Автор: Александра Клименко
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