С начала 2022 г. из Кольцово пытались незаконно вывезти рекордный объем наличных

Таможенники изъяли почти 35 млн руб., которые граждане пытались вывезти, чаще всего — в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Таджикистан.

Уральские таможенники фиксируют резкий рост числа попыток незаконной перевозки наличных денег за границу в 2022 г. С начала года выявлено уже 268 фактов нарушения ввоза и вывоза физлицами наличных денежных средств, сообщает пресс-служба ведомства. Год назад показатель был в 3,5 раза ниже, всего 71 попытка незаконного перемещения валюты через госграницу.

Вырос и общий объем денежных средств, перемещаемых с нарушениями, он стал больше в три раза и составил 34,6 млн. в рублевом эквиваленте.

Помимо более 300 нарушений в рамках административного законодательства таможенники пресекли две попытки перемещения денежных средств в эквиваленте более $30000, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

Большая часть правонарушений, 80% случаев, выявлено в аэропорте Екатеринбурга Кольцово. Более 50% нарушений приходится на перевозку долларов, по 25% — на рубли и евро. Чаще всего наличные пытались вывезти в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Таджикистан. В 99% случаев валюту ввозили из Таджикистана, есть единичные случаи из Турции.

Ранее DK.RU сообщал, что из Екатеринбурга возобновлены прямые почтовые авиарейсы из Китая. В сентябре первый такой самолет сел в Екатеринбурге впервые с 2020 г.