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Ледовый городок в Екатеринбурге в этом году будет самым дорогим за 12 лет

Ледовый городок в Екатеринбурге в этом году будет самым дорогим за 12 лет
Иллюстрация: https://ru.freepik.com/

Цена контракта — более 26 млн руб. В этом году здесь впервые за много лет установят живую ель. Стоянку на площади закроют 14 ноября.

#ПРАЗДНИК#НОВОСТИ

Подрядчик, который займется строительством ледового городка на площади 1905 года, будет определен 10 ноября. Согласно информации с сайта госзакупок, первоначальная цена контракта — 26,2 млн руб. Это самая большая сумма с 2009 г., пишет РБК.

В прошлые годы тендер выигрывали компании «Айс-Проект 2000» и «Айс-Проект», как правило, не снижая стоимости лота.

Стоимость действительно изменилась, подтвердили DK.RU в пресс-службе мэрии. Но это связано исключительно с объективными причинами: 

Да, сумма была незначительно увеличена в этом году, примерно на 2 млн руб. по сравнению с предыдущими годами. Но мы давно не индексировали стоимость контракта, а за последнее время цены на все выросли, в том числе на логистику и стройматериалы.

В этом году тематика ледового городка приурочена к 300-летию Екатеринбурга. Здесь разместят световые растяжки с поздравлениями и датами и светодиодную композицию с праздничной лентой «Екатеринбург, 1723 – 2023».

На главной площади установят 25-метровую живую ель вместо традиционного конуса. Самым большим объектом новогоднего городка станет «Крепость» высотой не менее 2,4 метра, вокруг поставят несколько ледяных елок, под ними — ледяных зайцев и оленей.

Ранее сообщалось, что, согласно техзаданию на сайте Госзакупок, ель не должна быть менее 25м. Кроме того, на площади 1905 года установят большую крепость, соорудят шесть детских горок в виде животных, фигуры зайцев с гармошками и скамейки-завалинки.

Читайте также на DK.RU: В начале 2022 г. главную городскую елку Екатеринбурга собирались переселять.  В администрации Екатеринбурга обсуждали новые локации для ледового городка. В этот раз чиновники предлагали перенести его на стадион «Екатеринбург-Арена».

Вопрос о переносе главной новогодней площадки города пытаются решить уже много лет, а именно с 2008 г. Тогда на этом месте были обнаружены захоронения. Но, несмотря на столь весомый аргумент, альтернативного места не удается найти.

Также были предложения в следующем году строить ледовый городок в Историческом сквере. Ранее чиновники предлагали устанавливать главную елку города на набережной Городского пруда. Но это посчитали небезопасным.

Автор: Татьяна Юстус
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