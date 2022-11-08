Ледовый городок в Екатеринбурге в этом году будет самым дорогим за 12 лет

Цена контракта — более 26 млн руб. В этом году здесь впервые за много лет установят живую ель. Стоянку на площади закроют 14 ноября.

Подрядчик, который займется строительством ледового городка на площади 1905 года, будет определен 10 ноября. Согласно информации с сайта госзакупок, первоначальная цена контракта — 26,2 млн руб. Это самая большая сумма с 2009 г., пишет РБК.

В прошлые годы тендер выигрывали компании «Айс-Проект 2000» и «Айс-Проект», как правило, не снижая стоимости лота.

Стоимость действительно изменилась, подтвердили DK.RU в пресс-службе мэрии. Но это связано исключительно с объективными причинами:

Да, сумма была незначительно увеличена в этом году, примерно на 2 млн руб. по сравнению с предыдущими годами. Но мы давно не индексировали стоимость контракта, а за последнее время цены на все выросли, в том числе на логистику и стройматериалы.

В этом году тематика ледового городка приурочена к 300-летию Екатеринбурга. Здесь разместят световые растяжки с поздравлениями и датами и светодиодную композицию с праздничной лентой «Екатеринбург, 1723 – 2023».

На главной площади установят 25-метровую живую ель вместо традиционного конуса. Самым большим объектом новогоднего городка станет «Крепость» высотой не менее 2,4 метра, вокруг поставят несколько ледяных елок, под ними — ледяных зайцев и оленей.

Ранее сообщалось, что, согласно техзаданию на сайте Госзакупок, ель не должна быть менее 25м. Кроме того, на площади 1905 года установят большую крепость, соорудят шесть детских горок в виде животных, фигуры зайцев с гармошками и скамейки-завалинки.

Читайте также на DK.RU: В начале 2022 г. главную городскую елку Екатеринбурга собирались переселять. В администрации Екатеринбурга обсуждали новые локации для ледового городка. В этот раз чиновники предлагали перенести его на стадион «Екатеринбург-Арена».

Вопрос о переносе главной новогодней площадки города пытаются решить уже много лет, а именно с 2008 г. Тогда на этом месте были обнаружены захоронения. Но, несмотря на столь весомый аргумент, альтернативного места не удается найти.

Также были предложения в следующем году строить ледовый городок в Историческом сквере. Ранее чиновники предлагали устанавливать главную елку города на набережной Городского пруда. Но это посчитали небезопасным.