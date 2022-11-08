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В России и Екатеринбурге закрываются турагентства. Почему это происходит? Мнение экспертов

В России и Екатеринбурге закрываются турагентства. Почему это происходит? Мнение экспертов
Иллюстрация: DK.RU

С одной стороны, продажи туров падают по объективным причинам — ковид и частичная мобилизация. С другой, тренд на сокращение игроков на рынке наметился уже давно, и он все еще ниспадающий.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Турагентства в России закрываются из-за сокращения продаж путевок за рубеж, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Тенденция на сокращение турагентской аудитории в целом присутствует давно с приходом в нашу жизнь информационных технологий. Но в этом году она особенно усилилась, так как сократился объем реализации путевок по зарубежным направлениям, — заявил эксперт.

Глава РСТ отметил, что турагентства могут закрываться и открываться в зависимости от сезона, ведь это бизнес, способный уходить в «домашний» режим. Однако существуют предпосылки к сокращению количества агентств и в длительной перспективе — со временем количество компаний будет уменьшаться, считает эксперт.

Агентства уходят не только из-за отсутствия зарубежных поездок. Во многом потому, что их клиенты перешли на сторону прямого бронирования у туроператоров и потому, что достаточно много негативных моментов было связано за последние два ковидных года с разбирательствами по определенным турам, — прокомментировала ситуацию в своем телеграм-канале глава Департамента по развитию туризма в Свердловской области Эльмира Туканова.

Сами участники рынка отмечают, что сокращение количества агентств началось еще в пандемию, два года назад, и продолжается до сих пор. Те агентства, которые не закрылись, были вынуждены сократить штат.

«Количество турагентств начало сокращаться, когда начался коронавирус, еще два года назад. Какие-то просто закрыли свои офлайн-офисы и перешли в онлайн, другие сменили сферу деятельности. Нам пришлось сократить штат еще в пандемию», — признается директор екатеринбургского туристического агентства «Зима-Лето» Ольга Гуляр.

При этом она отмечает, что минувший сезон оказался лучшим за последние годы. И, несмотря на все ограничения, в Турции, по ее словам, сейчас по-прежнему много российских туристов.  

В этом году у нас был замечательный сезон, один из самых лучших, таких сезонов давно не было. Все было бы хорошо, но 21 сентября, когда объявили частичную мобилизацию, у нас на несколько дней даже произошла остановка продаж. Потом они возобновились, но уже, конечно, не в том объеме, как хотелось бы. Понятно, что туризм — это не предмет первой необходимости, и люди боятся тратить. Хотя сейчас, например, цены ниже, чем летом, в Турции прекрасная погода, отели полные и много русских туристов, — заключила она.

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Автор: Татьяна Юстус
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