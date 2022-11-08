В Свердловской области вырос спрос на «мужские» профессии

Среди лидирующих отраслей — логистика, рабочий персонал, инсталляция и сервис. При этом ситуация в регионе отличается от картины по стране в целом, где спрос на персонал падает.

В Свердловской области за последний месяц заметно вырос спрос на персонал в тех сферах, где заняты преимущественно мужчины, сообщает служба исследований HH.RU.

Общее количество вакансий в регионе за октябрь выросло на 3,7% по сравнению с сентябрем. Ситуация в регионе отличается от общероссийских трендов: по стране в целом спрос на персонал упал на 0,9% за месяц.

Наиболее заметно количество вакансий на Среднем Урале увеличилось в логистике, за месяц их стало больше на 11,3%, спрос на рабочий персонал вырос на 11,2%, а в сфере «Инсталляция и сервис» — на 10,8%.

Кроме того, неплохой прирост по числу вакансий показали сферы «Банки, инвестиции, лизинг» — 10,3%, «Медицина, фармацевтика» — 6,6%, «Строительство, недвижимость» — 6%, «Управление персоналом, тренинги» — 5,9%, «Автомобильный бизнес» — 4,6%, «Информационные технологии, интернет, телеком» — 4,5% и «Добыча сырья» — 4,1%.

«Данный подъём во многом можно объяснить тем, что компаниям нужно оперативно заменить мобилизованных или покинувших страну сотрудников. В сентябре мы прогнозировали, что количество предложений о работе существенно сократится, возможно, не столь критично, как после 24 февраля, но всё же. Но рынок труда отреагировал удивительным образом: мы увидели лишь небольшое снижение. Трактовать всё происходящее сейчас довольно сложно: никто из нас не переживал подобное, поэтому любые прогнозы весьма условны. Я допускаю: ухудшение экономической ситуации негативно отразится на рынке труда. Однако пока страшные сценарии в экономике не реализовались, и основная масса бизнесов перестраивается на новые рельсы, учится жить в новой реальности», — комментирует ситуацию главный эксперт HH.RU по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Напомним, ранее стало известно, что на рынок труда региона возвращаются трудовые мигранты.

О динамике свидетельствуют данные управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области. Они приводятся в пояснительной записке к проекту закона «Об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Свердловской области», который опубликован на сайте регионального Заксобрания.

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