«Аэрофлот» создает национальный центр для техподдержки Airbus и Boeing

По информации источников, работать в новом подразделении будут в том числе бывшие сотрудники российских офисов Airbus и Boeing. Конструкторские разработки должны стать отдельным направлением.

«Аэрофлот» создаст национальный центр для технической поддержки самолетов Airbus и Boeing. В его создании примут участие бывшие сотрудники западных производителей, отмечают источники РБК.

Алексей Михалик, заместитель генерального директора, технический директор перевозчика, назначенный на должность 10 октября, рассказал в интервью корпоративному изданию «Мой Аэрофлот», что в национальном центре компетенций будут оказывать услуги по конструкторскому сопровождению эксплуатации самолетов западного производства. Планируется, что центр будет оказывать услуги «для максимально широкого круга заказчиков».

Михалик подчеркнул, что развитие собственных компетенций в разработке конструкторских решений для самолетов в условиях отсутствия поддержки со стороны оригинальных производителей западной техники — серьезный фактор для обеспечения дальнейшей независимости в поддержании летной годности действующего авиапарка. Сейчас у группы «Аэрофлот» (включая парк «Победы» и «России») 276 самолетов производства Airbus и Boeing.

Мы начали подготовку к сертификации по ФАП-21 (авиационные правила, регламентирующие сертификацию воздушных судов, организаций разработчиков и изготовителей). Планируем получить сертификат не позднее первого квартала 2023 года и далее выводить деятельность в области конструкторских разработок в отдельное самостоятельное направление, — заявил Михалик.

Напомним, в услугах послепродажного обслуживания крупнейшие мировые авиапроизводители отказали авиакомпаниям России после начала военной спецоперации России в Украине. источник, близкий к группе «Аэрофлота», говорит, что до марта 2022 г. перевозчик заказывал услуги по разработке конструкторской документации для доработки воздушных судов преимущественно у производителей самолетов, после —в Государственном НИИ гражданской авиации и S7 Group (получили сертификат ФАП-21 в мае 2022 года).

Руководитель нового подразделения пока не назначен, но в команду удалось привлечь «высококвалифицированных специалистов, имеющих уникальные компетенции по конструкторскому сопровождению авиакомпаний, эксплуатирующих западную технику по всему миру», утверждает Михалик. Это, говорят источники, в том числе бывшие сотрудники российских офисов Airbus и Boeing.

Примет участие в создании центра и «А-Техникс» — крупнейшего в России провайдера услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, о создании которого пресс-служба «Аэрофлота» сообщала в июле. Михалик подчеркнул, что эта компания способна обеспечить необходимую производственную базу для изготовления и тестирования опытных образцов компонентов и конструктивных решений:

С этой целью в «А-Техникс» будут переданы производственные мощности и кадровый ресурс департамента технического обслуживания «Аэрофлота.

Читайте также: С разрешения Путина: «Аэрофлот» переходит на российские импортозамещенные самолеты