Пенсионерам начислят дополнительные деньги. Кто имеет право на выплаты?

Ежегодная компенсация расходов для проезда на общественном транспорте будет проводиться из региональных бюджетов. Также бонусы получат военные пенсионеры и люди в трудной жизненной ситуации.

Пожилые россияне с доходом меньше 18,5 тыс. руб. имеют право на получение единовременной компенсационной выплаты, пишет FedPress. Деньги начнут поступать пенсионерам с 8 ноября. Власти компенсируют пенсионерам с низким уровнем дохода проезд на общественном пригородном транспорте. Так, в Ульяновской области компенсации получат те пенсионеры, чей ежемесячный доход не превышает двух прожиточных минимумов, то есть 18 582 руб. До 15 ноября пожилые люди могут подать заявление на предоставление компенсации стоимости проезда на общественном транспорте за три последних месяца. Сделать это можно лично, обратившись в органы соцзащиты или через МФЦ. Размер выплат зависит от количества совершенных за указанный период поездок, их количество не должно превышать 12 поездок в месяц. Деньги будут перечислены на счет пенсионера в течение пяти рабочих дней после одобрения выплаты.

Помимо этого пенсионерам объявили о бонусе от ПФР, который смогут получить бывшие военные при достижении возраста 60 и 65 лет. Рассчитывать на получение такого бонуса могут пенсионеры, которые уже уволились с военной службы и вышли на пенсию, которую им назначили за выслугу лет. Многие в такой ситуации начинают работать уже по гражданским специальностям, поэтому у них накапливается трудовой стаж по обязательному пенсионному страхованию. Такие пенсионеры могут получить вторую пенсию, которая будет им выплачиваться уже от ПФР. Также важно накопить минимальный багаж страхового стажа, который будет равен 15 годам, а число пенсионных баллов должно быть не менее 30.

Получить такую выплату можно один раз, как правило, эта помощь выделяется пенсионерам из региональных бюджетов. Единовременные выплаты положены тем пенсионерам, которые попали в сложную жизненную ситуацию. К таким обстоятельствам могут относиться болезнь, получение инвалидности, потеря работы, несчастный случай с жильем и т.д.

Если у пенсионера, попавшего в трудную жизненную ситуацию, нет супруга или совместно с ним проживающих детей/внуков, государство окажет ему разовую помощь в размере 10 тыс. руб. Речь идет о дополнительных мерах социальной поддержки пожилых граждан, принятых на региональном уровне, объяснил пенсионный эксперт

Еще одним важным критерием для оказания помощи является доход получателя выплаты – нужно, чтобы он не превышал прожиточный минимум. Размер выплаты зависит от властей региона, где живет пенсионер. Так, в Московской области пенсионерам, столкнувшимся с трудностями, единовременно выплачивают по 10 тыс. руб. Получить деньги можно в любой месяц, а с 7 ноября выплаты начнут перечислять тем, кто уже подал на них заявления. О других региональных выплатах для пенсионеров в октябре рассказывал DK.RU