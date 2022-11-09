«Золотое яблоко» расширяет присутствие в Казахстане

Уральская сеть анонсировала открытие второго магазина в Алматы. До этого магазины косметики открылись в Белоруссии. Компания планирует дальше осваивать международные рынки.

Уральская сеть магазинов косметики «Золотое яблоко» анонсировало открытие второго магазина в Алматы (Казахстане). Супермаркет откроется 11 ноября в ТРЦ Mega Alma-Ata, сообщили представители сети в своей в официальном сообществе «ВКонтакте».

Это уже второй магазин сети, открытый в Казахстане — первый разместился в Алматы в ТРЦ Dostyk Plaza.

На фоне последних событий уральский бизнес стал активнее присматриваться к Казахстану. Например, в октябре свой первый филиал за пределами Екатеринбурга открыл уральский профессиональный джаз-клуб EverJazz. Он также появился в г. Алматы.

Однако, еще весной гендиректор сети «Золотое яблоко» Анна Кошкина заявляла, что сеть планирует заняться освоением международных рынков в 2023-2024 гг. Компания рассматривает возможность открытия новых магазинов на Ближнем Востоке и в Китае.

На других рынках очень много нюансов. Даже в Белоруссии и Казахстане — кажется, они наши соседи, Таможенный союз, но очень много отличающихся операционных моментов. Например, в Казахстане есть требование стикеровки на двух языках — на каждом SKU должен быть перевод на казахский. Это огромные объемы работы, чтобы привести продукцию в соответствие. А еще усложненная логистическая система (использование электронных сопроводительных накладных на товары) и своя система платежей, а значит, требование адаптации платежных систем в магазинах, — рассказывала СМИ Анна Кошкина.

Ранее DK.RU также сообщал, что «Золотое яблоко» планирует открыть в своей сети аптеку. Пилотной площадкой станет универмаг Bolshoy в Екатеринбурге.