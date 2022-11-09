Власти Екатеринбурга разрешили построить оптово-распределительный центр возле Кольцово

Его возведением займется компания «ОРЦ», связанная с ГК TEN. Мультитемпературный склад для овощей и фруктов и помещения административно-бытового назначения должны появиться до октября 2024 г.

ООО «ОРЦ» 17 октября получило разрешение на строительство мультитемпературного склада с двухэтажной встройкой, где будут находиться административно-бытовые и технические помещения, и мелкооптового склада с административным пристроем. Общая площадь объектов должна составить 22,7 тыс. кв. м.

Кроме этого на площадке необходимо возвести здание КПП, газовую котельную и очистные сооружения. Разрешение на строительство будет действовать до октября 2024 г., пишет «Ъ-Урал».

Согласно информации из открытых источников, компания «ОРЦ» занимается сельскохозяйственной деятельностью после сбора урожая. Ее директором является Григорий Магарас, который также имеет доли в компаниях TEN. Еще в 2017 г. представители этой группы компаний заявляли о готовности построить оптово-распределительный центр, который будет торговать фруктами и овощами из стран Средней Азии, Ирана и Турции. Как писал DK.RU, инвестиции в проект оценивались в 2,5 млрд руб.

В 2019 г. проект ОРЦ «Урал» был представлен на полях XI Межрегиональной агропромышленной выставки. Тогда Григорий Магарас рассказал, что складской комплекс будет ориентирован на оказание услуг по хранению, сортировке и первичной переработке агрохолдингам, региональным фермерам, импортерам и HoReCa.