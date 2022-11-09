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В Академическом районе построят две новые дороги

В Академическом районе построят две новые дороги
Иллюстрация: Скриншот Яндекс.Карты

На продление ул. Рябинина и Вавилова выделили 700 млн руб. из федерального бюджета. Финансирование поступило по программе «Стимул» по заявке Евгения Куйвашева.

#АКАДЕМИЧЕСКИЙ#ДОРОГИ#НОВОСТИ

В Академическом районе продлят две улицы, ведущие к кварталам, где сейчас активно строится новое жилье. Из федерального бюджета выделили средства на продление ул. Рябинина и Вавилова от ул. Академика Парина до ул. Академика Ландау.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, на строительство объектов направлено 700 млн руб. Эти средства поступили по заявке губернатора Евгения Куйвашева для развития инфраструктуры по программе стимулирования жилищного строительства «Стимул», пишет Justmedia.ru. Ранее сообщалось, что средства на эти объекты должны были выделить в 2024 г.

Как ранее писал DK.RU, рядом с этими развивающимися кварталами Академического летом начали строить трамвайное кольцо. Оно расположится в районе пересечения ул. Вильгельма де Геннина и Академика Парина. Трамвай, по замыслу властей, начнет ходить в новый микрорайон к 2023 г. Пути обещают сделать максимально современными — бесстыковыми.

Также DK.RU сообщал, что во второй очереди Академического вдоль перспективной улицы Верхнеуфалейской планируют построить торговый комплекс с сельскохозяйственным рынком. Компания Олега Хабибуллина на участке в 7,6 га намерена возвести четырехэтажное здание, в котором будет организован мелкооптовый рынок, а также рынок продовольственных и промышленных товаров.

Автор: Елизавета Порошина
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