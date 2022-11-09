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Путин утвердил список «традиционных российских духовно-нравственных ценностей»

Владимир Путин
Владимир Путин. Иллюстрация: ТАСС

В опубликованном документе прописано, что нравственные ориентиры должны передаваться от поколения к поколению, укрепляя гражданское общество.

#ЗАКОНЫ#ПАТРИОТЫ#НОВОСТИ

Владимир Путин утвердил основы государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», указ об этом опубликован на портале правовой информации.

В документе дано определение традиционных ценностей: нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство.

В список традиционных ценностей входит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Напомним, в середине февраля Министерство культуры РФ приостановливало общественное обсуждение проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Проект вызвал слишком много критики. В частности, против проекта выступили режиссеры ведущих театров и деятели кино, голосование на правительственном портале вызвало подозрение в том, что в нем участвуют боты.

К числу традиционных ценностей относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству ‎и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь ‎и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России, — заявлялось в проекте.

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Автор: Александра Клименко
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