Вместо этого текстиль из Северной Кореи: Zara и Bershka передумали возвращаться в Россию

В испанской группе Inditex заявили, что в магазинах, купленных компанией Daher, не будет продаваться Zara. Российские дипломаты в ответ предположили, что Россия заинтересована в одежде из Кореи.

В конце октября стало известно, что Inditex, приостановившая работу в РФ, договорилась о продаже своего российского бизнеса Daher group. Эта компания — франчайзи Inditex в Ливане. В Inditex подчеркнули, что Daher будет вести в РФ собственный бизнес под своими брендами, «не имеющими ничего общего» с испанской группой. В магазинах, купленных компанией Daher, не будут продаваться Zara и Bershka, как сообщалось ранее.

В Inditex подчеркивали, что если в будущем условия позволят испанцам вернуться на российский рынок, Daher сможет открывать магазины Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius по франшизе. Однако источники Forbes заявляли, что уже весной 2023 г. Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius планируют открыться в России под новыми названиями. Как рассказывал DK.RU, товары брендов могут появиться в России под названием New Fashion или «Новая мода».

Ранее сообщалось, что освободившиеся площади в торговых центрах займут производители из Турции, Индии, Пакистана или Ирана. Вместо возвращения Zara российские дипломаты сообщили, что Российская Федерация «заинтересована в приобретении товаров из КНДР», в том числе швейных изделий и обуви. Вот только северокорейский случай — особенный. Это самая закрытая страна в мире: модных брендов там не так уж и много и все они находятся под управлением правительства. В Корейской Народно-Демократической Республике хорошо развито производство текстиля, но предприятия этой отрасли ориентированы либо на внутренний рынок, либо на теневой экспорт в соседний Китай:

Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности. Однако посольство подчеркивает, что все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров, — сообщают РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что речь идет даже не о начале сотрудничества с Северной Кореей в области импорта одежды, а о его восстановлении. В 1980-90-х годах государства активно взаимодействовали в этом направлении. На условиях российского давальческого сырья десятки предприятий Северной Кореи поставляли изделия легкой промышленности на суммы более 300 млн руб. в год. В 2018 г. сразу несколько западных изданий сообщили о том, что Ким Чен Ын разрешил местным производителям воспроизводить дизайн популярных западных брендов. Так в витринах магазинов появились псевдокроссовки Nike, Adidas, Puma и Asics.

«Великий маршал прислал обувь из других стран, чтобы рабочие могли увидеть и потрогать ее», — рассказывал The Guardian один из работников фабрики, переориентированной на выпуск таких подделок. Сейчас в КНДР внешний облик человека должен отвечать всем идеями чучхе, поэтому северокореец всегда выглядит строго и одинаково: мужчины ходят в классических костюмах европейского образца, во френчах или рубашках с короткими рукавами.

В Северной Корее есть примерно полтора десятка крупных компаний, ориентированных на производство и экспорт одежды. Каждое из них управляет несколькими фабриками, разбросанными по всей стране. В 2016 году, по данным Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям, текстиль был вторым по величине экспортным товаром Северной Кореи после угля и других полезных ископаемых — КНДР продала его на общую сумму $752 млн. Корейская генеральная торговая корпорация Unha ориентирована на торговлю с другими странами. Под ее началом работает обувная компания «Мангендэ», делающая ботинки из бычьей кожи или синтетики. Это же предприятие шьет пальто, пиджаки, зимнюю и спортивную одежду для мужчин и женщин.