План по повторной вакцинации от ковида в Свердловской области провалился

Эксперты связывают это с нежеланием делать вторую прививку. Охват повторной вакцинации не достигает даже 30%, хотя общая доля привитых 72,5%. Норма — 80%.

В Свердловской области из-за нежелания жителей делать вторую прививку власти решили закупить насадки для назальной вакцинации, сообщил главный внештатный специалист регионального министерства здравоохранения по медицинской профилактике Александр Харитонов на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал».

Что касается вакцинации от ковида, мы не достигли нормы по охвату 80% населения. Взрослых привито более 80%, а общая доля привитых составляет 72,5%. Сюда входят и те, кто прививался более 6 месяцев назад. Охват повторной вакцинацией не достигает даже 30% от плана, — рассказал эксперт.

Он уточнил, что в регионе резко снизились темпы вакцинации — в среднем в области в обычные дни прививают порядка 1 тыс. 500 человек. В выходные дни 4 и 5 ноября привились лишь 326.

Организатором закупки назальных насадок для вакцинации выступила екатеринбургская Центральная городская больница №3. Насадки поступают сначала сюда, а потом будут распределены по другим медучреждениям региона. Всего Свердловская область закупила 300 тыс. насадок для назальной вакцинации от ковида.

По данным федерального оперштаба, на сегодняшний день коронавирусом в Свердловской области болеют 4670 человек.

Напомним, что летом стало известно, что Россия стала родиной штамма коронавируса. Его назвали «русский дельтакрон». Он был выявлен во время исследований в Санкт-Петербурге, в других странах эту вариацию заболевания пока не обнаружили.

Ученые говорят, что «русский дельтакрон» — это гибрид «омикрона» и «дельты», уровень его опасности пока не установлен, рассказал РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс. Эксперт пояснил, что вирусы, сочетающие в себе фрагменты геномов «омикрона» и «дельты», — большая редкость, ведь штамм «дельта» практически исчез.

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