Ситуация на рынке недвижимости: количество сделок с ДДУ падает, инвесторы не вернулись

Количество нереализованных квартир в новостройках достигло рекордной отметки, обновив исторический максимум. Но все логично, и в столице Урала ситуация на рынке не самая критичная, считают эксперты.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в октябре 2022 г. в Екатеринбурге было зарегистрировано около 1,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Но часть из этих сделок заключалась еще в сентябре. При этом число подписанных и зарегистрированных в октябре составило 900, что позволяет оценить общее количество сделок по ДДУ в прошедшем месяце на уровне 1200.

Это примерно на треть меньше, чем в сентябре 2022 г., и на 45% меньше октября 2021-го. При этом число нереализованных квартир на первичном рынке Екатеринбурга в прошлом месяце превысило отметку в 37 тыс. и продолжило расти уже в ноябре, обновляя исторические максимумы. Об этом сообщает руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов, глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков в своем телеграм-канале REBURG.

Одно из ключевых изменений, которые бросаются в глаза, по мнению Михаила Хорькова, — с рынка ушли и не вернулись сделки с инвестиционным подтекстом. Данная тенденция прослеживается во многих городах и регионах.

Все, что на рынке происходит, достаточно логично, число инвесторов растет, когда растут цены. Что касается Екатеринбурга, то тут нет заметного ценового отката. Там, где рост цен был более заметный, чем в Екатеринбурге, ситуация более критическая. Для инвесторов всегда важны некие ожидания того, что рынок будет расти, также важны перспективы продажи объектов, в которые были вложены средства. С этой точки зрения неопределенность выросла, и желающих это не прибавляет. У нас изначально было скептическое отношение к тем покупателям, которые придут на рынок недвижимости с огромными суммами, которые ранее хранили на депозитах, — пояснил эксперт.

Напомним, летом эксперты ожидали, что к осени на рынок недвижимости придут рекордные доходы от депозитов.

«На рынке недвижимости достаточно много сделок, которые проводятся с целью вложения средств, ранее размещавшихся на банковских вкладах. Сейчас депозиты менее доходны, чем были еще два месяца назад. И это должно привести к тому, что покупка жилых объектов как инструмент сохранения капитала с реальной положительной доходностью будет все больше и больше интересовать клиентов. По нашей оценке, на российском рынке летом до 200 млрд руб., полученных от доходности по депозитам, открытым под рекордно высокий процент, будет направлено на реализацию отложенного спроса на покупку жилья. Рекордные доходы от депозитов придут на рынок жилья к осени», — рассказал в интервью DК.RU Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, замруководителя департамента розничного бизнеса.

Но инвесторы на рынок не вернулись. Конечно, в конце сентября появились и иные причины для того, чтобы этого не случилось, считает Михаил Хорьков. По его мнению, пока вообще все идет к тому, чтобы в инвестиционных целях на рынок жилья не выходить.

Он отметил, что в течение лета и в сентябре на рынок активно возвращались те покупатели, которые столкнулись с необходимостью улучшения жилищных условий. Это устойчивая база спроса — в любые периоды. А инвестиционных сделок всегда было меньше 10%.

Если люди в 2020-21 гг. по каким-то причинам не вышли на рынок жилья со своим капиталом, то сейчас уже, когда весь рост случился, заходить сюда с инвестиционными целями не самое разумное решение, — заключил он.

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