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Торговым и бизнес-центрам на Урале уменьшат платежи по налогу на имущество до 50%

Торговым и бизнес-центрам на Урале уменьшат платежи по налогу на имущество до 50%
Иллюстрация: DK.RU

Соответствующий законопроект был принят депутатами бюджетного комитета и рекомендован к принятию на заседании законодательного собрания. Подобная мера поддержки применяется не в первый раз.

#ЛЬГОТЫ#НОВОСТИ

Собственники административно-деловых и торговых центров Свердловской области смогут уменьшить платежи по налогу на имущество на 50% в 2023 г. и на 25% в 2024 г.

Об этом заявил председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству регионального заксобрания Альберт Абзалов на совместном заседании правления Союза малого и среднего бизнеса и городской администрации.

Соответствующий законопроект, сокращающий выплаты, был принят депутатами бюджетного комитета в двух чтениях и рекомендован к принятию на очередном заседании законодательного собрания. Речь о проекте закона «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области».

Подобная мера поддержки применяется с 2020 г. в связи с пандемией. Благодаря ей для собственников административно-деловых и торговых центров, площадь которых превышает 5 тыс. кв. м, установлены дифференцированные налоговые ставки от 0 до 1% от кадастровой стоимости.

Напомним, что посещаемость ТРЦ Екатеринбурга летом упала на 17%. По сравнению с летом 2021 г., в июне-августе текущего года количество покупателей в торговых центрах Екатеринбурга снизилось на 14%. Об этом заявили в компании Focus Technologies. Если сравнивать с летом допандемийного 2019 г., падение трафика еще более заметное — на 24%.

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Автор: Татьяна Юстус
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