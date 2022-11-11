США отказались считать Россию страной с рыночной экономикой. Что это значит?

Посол России в США назвал решение Минторга Штатов «противоречащим логике и нелегитимным барьером, ведущим к дисбалансам на мировом рынке». Новые правила игры ударят вновь по экспорту.

С 10 декабря США в своих антидемпинговых процедурах больше не считают страной с рыночной экономикой, решение принято из-за «широкого вмешательства» властей РФ в экономику. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вердикт Министерства торговли США противоречит логике. Статус страны с нерыночной экономикой — нелегитимный барьер, ведущий к дисбалансам на мировом рынке, считает посол. Решение Минторга США дает стране право «использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка».

Как пишет РБК, дипломата попросили оценить публикацию Минфином США генеральной лицензии, разрешающей американским лицам участвовать в транзакциях, необходимых для функционирования российских дипломатических и консульских миссий. Это решение Антонов назвал позитивным, однако подчеркнул, что оно не снимает с США «ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры».

В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой, — добавил он.

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 г., этот статус принципиален для российских экспортеров, так как существенно усложняет возможность введения против них антидемпинговых пошлин. Если Штаты используют против страны с рыночной экономикой антидемпинговые меры, она может доказывать, что торгует на конкурентных условиях, отстаивать свои позиции в соответствии с международными правилами торговли. Для стран с нерыночной экономикой таких возможностей нет.

Бывший в 2002 г. главой Минэкономразвития Герман Греф заявлял, что признание России страной с рыночной экономикой снимает ограничения на поставку продукции из РФ на более чем $1,5 млрд. На тот момент из-за антидемпинговых мер экспорт продукции российских металлургических предприятий в США был ограничен на $700 млн, а экспорт радиационного топлива — на $300 млн.

Минфин США начал проверку экономики РФ на соответствие рыночному статусу в августе 2021 г., к концу октября было заявлено, что в стране рыночная экономика, так как «на данный момент не существует очевидных новых доказательств, оправдывающих изменение нынешнего рыночного статуса».

По мнению США, рыночной экономики также нет в 11 странах, по большей части входящих в СНГ: Армении, Азербайджане, Беларуси, Китае, Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Вьетнаме.

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