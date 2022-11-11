В Екатеринбурге появился девелопер со стратегией люксовых брендов

«Хорошие бренды никогда не дешевеют». Застройщик ЖК «Amundsen» объяснил, почему сейчас не продает квартиры.

Девелопер «Прогресс» активно ведет строительство амбициозного проекта ЖК «Amundsen» на пересечении ул. Амундсена и Академика Ландау с начала лета текущего года.

О решение не продавать квартиры компания официально объявила 1 ноября, завесив половину города баннерами со слоганами «строим, но не продаем», «am.нельзя купить, сейчас не купить» и др. Отметим, что «Прогресс» всегда делает большой упор на маркетинг. По данным агентства AdMetrix, которая занимается мониторингом наружной рекламы и исследованием эффективности, ЖК Amundsen в августе стал лидером по наружной рекламе в Екатеринбурге.

На этой неделе основатель и президент девелоперской компании «Прогресс» Виктор Тарасенко встретился с екатеринбургскими партнерами и журналистами. Он детально пояснил, почему компания решила сейчас не продавать, и отметил, что это не просто пиар-ход и не самодурство, а продуманное взвешенное решение. DK.RU приводит основные заявления Виктора Тарасенко.

О силе бренда

— Сейчас ряд компаний предпринимает свои ходы. Большая часть идет на формирование акций и скидок. Это не в рамках стратегии нашей компании. Главное, над чем мы работаем, — наш бренд, наше имя. Есть крепость бренда, есть сила бренда. Мы формируем бренд и делаем все, чтобы он был устойчив и развивался.

Не бывает такого, что, если сумка Louis Vuitton не продается, на нее снижают цену. Так не работают бренды. Мы знаем уровень нашего продукта и знаем ему цену.

О заботе о клиентах

— Мы не обесцениваем инвестиции наших клиентов. Задача компании давать доходность на всех этапах.

Мы уважаем тех, кто в нас проинвестировал. Наша ключевая цель — это заботиться о наших клиентах и делать так, чтобы им было комфортно.

О стабильности

— Это была моя идея, предложенная нашему коммерческому блоку на реализацию. Ее поддержали все, в том числе и финансовый блок, который отвечает за финансовые прогнозы движения компании.

Мы посмотрели наши финансовые модели и запасы. Мы можем себе позволить сейчас не продавать. Следуем своей миссии и продолжаем двигаться в режиме реализации проекта. Стройка ЖК Amundsen активно идет с опережением графиков.

О дальнейших шагах

— Мы видим развитие рынка и направление его движения. Видим с учетом этих трендов ходы, которые необходимо делать в своей зоне управления.

Сейчас время строить. Мы направили свои усилия на новые проекты. В ближайшие 3-4 месяца мы запускаем 3 проекта в Астрахани. Следуя трендам, это будет жилье стандарт-класса. Присматриваемся и к другим городам. Сейчас наша команда находится в Москве.

Екатеринбург остается в зоне нашего интереса. Если вдруг мы найдем готовую площадку с документами по хорошей цене, мы ее купим. Тренд на такое жилье есть здесь и сейчас.