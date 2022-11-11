На Урале представили первый рейтинг рекламных агентств региона
В него заявились 17 игроков рынка из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Агентства оценивались по годовому обороту и по итогам онлайн-опроса рекламодателей.
Уральское представительство Ассоциации коммуникационных агентств России опубликовало первый Рейтинг рекламных агентств Урала. В нем приняли участие компании из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска с годовым оборотом от 10 млн руб. и штатом от 5 сотрудников, головной офис которых располагается на территории УрФО. Всего в рейтинг заявилось 17 игроков.
Агентства оценивали по объему выручки от реализации рекламных и коммуникационных услуг на основе публичных данных и документов бухотчетности, представленных компаниями. Кроме этого был проведен онлайн-опрос рекламодателей, работающих с агентствами в УрФО — он позволил выяснить, какое агентство на Урале наиболее они считают наиболее известным, самое клиентоориентированное, и какую компанию готовы рекомендовать.
— За пределами столиц еще не было реализовано рейтинга, который бы отражал картину происходящего в индустрии рекламы на локальном уровне. Но кто-то должен быть первым, и мы в представительстве АКАР поставили амбициозную задачу, через рейтинг описать самый конкурентный из региональных рынков — уральский. Здесь своя специфика, агентства очень разные по размерам, по фокусу деятельности», — поясняет идеолог и составитель рейтинга, руководитель Комитета по исследованиям АКАР Урал, директор медийного агентства AMG, Член Совета Гильдии Маркетологов Сергей Балакирев.
|
Место
|
Агентство
|
Оборот (тыс.руб.)
|
Наведенное знание (%)
|
Качество сервиса
|
Вероятность рекомендации (0-5)
|
1
|
Be Brand People
|
405 731
|
40,3
|
8,50
|
4,50
|
2
|
AMG
|
301 740
|
40,3
|
9,53
|
4,83
|
3
|
РГ Арифметика
|
201 591
|
20,8
|
9,64
|
4,71
|
4
|
Менделеев Маркетинг
|
177 660
|
0,0
|
н/д
|
н/д
|
5
|
Карась
|
157 079
|
13,0
|
н/д
|
н/д
|
6
|
Radar
|
141 281
|
37,7
|
8,68
|
4,42
|
7
|
Инкапри
|
140 686
|
28,6
|
8,43
|
4,50
|
8
|
JetStyle
|
126 306
|
16,9
|
н/д
|
н/д
|
9
|
19agency84
|
90 019
|
37,7
|
8,58
|
4,33
|
10
|
Taktika
|
73 554
|
1,3
|
н/д
|
н/д
|
11
|
Штольцман и Кац
|
56 084
|
50,6
|
8,00
|
4,11
|
12
|
Ишь, Миш!
|
54 597
|
24,7
|
н/д
|
н/д
|
13
|
Мистер Труман
|
53 347
|
0,0
|
н/д
|
н/д
|
14
|
Космос
|
38 482
|
13,0
|
н/д
|
н/д
|
15
|
Flate Digital
|
26 194
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
16
|
О Смысле
|
16 435
|
3,9
|
н/д
|
н/д
|
17
|
Альфа
|
12 629
|
0,0
|
н/д
|
н/д
По финансовым показателям лидером рейтинга стало агентство Be Brand People, более половины оборота компании приходится на ивент-направление. На втором месте — медийное агентство AMG, более половины оборота — размещение на ТВ. На третьем месте — рекламная группа «Арифметика» со стопроцентным оборотом в сегменте наружной рекламы.
Все, что касается раскрытия информации о деятельности агентств, — это большой шаг, который демонстрирует уровень зрелости и цивилизованности рекламного рынка на Урале. Мы понимаем, что в бизнесе сегодня все достаточно осторожны и проверяют своих контрагентов не только на предмет коммерческой информации, но и в силу законодательства. Я вижу большую пользу в публичности, в том, что в рейтинге есть и финансовые обороты, и информация о видах деятельности, а также обратная связь от клиентов, — отметила член оргкомитета, эксперт с международным статусом, директор «Аудиторская компания А16» Галина Алибаева.
В рамках полевого этапа исследования агентства оценивали топ-менеджеры 77 крупнейших компаний-рекламодателей, сотрудничающих с уральскими агентствами.
- Самым известным агентством на Урале оказался креативный дом «Штольцман и Кац» — его упомянули более половины респондентов. Второе место разделили Be Brand People и медийное агентство AMG, а третье — 19agency84 и Radar.
- Самым клиентоориентированным респонденты назвали рекламную группу «Арифметика», на втором месте — медийное агентство AMG, на третьем — Radar. По правилам рейтинга участники опроса могли оценивать качество сервиса только при наличии опыта сотрудничества с агентством.
- Агентством, которое были готовы рекомендовать большинство рекламодателей, оказалось AMG, второе место — у РГ «Арифметика», третье место поделили Be Brand People и Инкапри.
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