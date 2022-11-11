На Урале представили первый рейтинг рекламных агентств региона

В него заявились 17 игроков рынка из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Агентства оценивались по годовому обороту и по итогам онлайн-опроса рекламодателей.

Уральское представительство Ассоциации коммуникационных агентств России опубликовало первый Рейтинг рекламных агентств Урала. В нем приняли участие компании из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска с годовым оборотом от 10 млн руб. и штатом от 5 сотрудников, головной офис которых располагается на территории УрФО. Всего в рейтинг заявилось 17 игроков.

Агентства оценивали по объему выручки от реализации рекламных и коммуникационных услуг на основе публичных данных и документов бухотчетности, представленных компаниями. Кроме этого был проведен онлайн-опрос рекламодателей, работающих с агентствами в УрФО — он позволил выяснить, какое агентство на Урале наиболее они считают наиболее известным, самое клиентоориентированное, и какую компанию готовы рекомендовать.

— За пределами столиц еще не было реализовано рейтинга, который бы отражал картину происходящего в индустрии рекламы на локальном уровне. Но кто-то должен быть первым, и мы в представительстве АКАР поставили амбициозную задачу, через рейтинг описать самый конкурентный из региональных рынков — уральский. Здесь своя специфика, агентства очень разные по размерам, по фокусу деятельности», — поясняет идеолог и составитель рейтинга, руководитель Комитета по исследованиям АКАР Урал, директор медийного агентства AMG, Член Совета Гильдии Маркетологов Сергей Балакирев.

Место Агентство Оборот (тыс.руб.) Наведенное знание (%) Качество сервиса

(0-10) Вероятность рекомендации (0-5) 1 Be Brand People 405 731 40,3 8,50 4,50 2 AMG 301 740 40,3 9,53 4,83 3 РГ Арифметика 201 591 20,8 9,64 4,71 4 Менделеев Маркетинг 177 660 0,0 н/д н/д 5 Карась 157 079 13,0 н/д н/д 6 Radar 141 281 37,7 8,68 4,42 7 Инкапри 140 686 28,6 8,43 4,50 8 JetStyle 126 306 16,9 н/д н/д 9 19agency84 90 019 37,7 8,58 4,33 10 Taktika 73 554 1,3 н/д н/д 11 Штольцман и Кац 56 084 50,6 8,00 4,11 12 Ишь, Миш! 54 597 24,7 н/д н/д 13 Мистер Труман 53 347 0,0 н/д н/д 14 Космос 38 482 13,0 н/д н/д 15 Flate Digital 26 194 н/д н/д н/д 16 О Смысле 16 435 3,9 н/д н/д 17 Альфа 12 629 0,0 н/д н/д

По финансовым показателям лидером рейтинга стало агентство Be Brand People, более половины оборота компании приходится на ивент-направление. На втором месте — медийное агентство AMG, более половины оборота — размещение на ТВ. На третьем месте — рекламная группа «Арифметика» со стопроцентным оборотом в сегменте наружной рекламы.

Все, что касается раскрытия информации о деятельности агентств, — это большой шаг, который демонстрирует уровень зрелости и цивилизованности рекламного рынка на Урале. Мы понимаем, что в бизнесе сегодня все достаточно осторожны и проверяют своих контрагентов не только на предмет коммерческой информации, но и в силу законодательства. Я вижу большую пользу в публичности, в том, что в рейтинге есть и финансовые обороты, и информация о видах деятельности, а также обратная связь от клиентов, — отметила член оргкомитета, эксперт с международным статусом, директор «Аудиторская компания А16» Галина Алибаева.

В рамках полевого этапа исследования агентства оценивали топ-менеджеры 77 крупнейших компаний-рекламодателей, сотрудничающих с уральскими агентствами.

Самым известным агентством на Урале оказался креативный дом «Штольцман и Кац» — его упомянули более половины респондентов. Второе место разделили Be Brand People и медийное агентство AMG, а третье — 19agency84 и Radar .

. Самым клиентоориентированным респонденты назвали рекламную группу «Арифметика», на втором месте — медийное агентство AMG, на третьем — Radar. По правилам рейтинга участники опроса могли оценивать качество сервиса только при наличии опыта сотрудничества с агентством.

Агентством, которое были готовы рекомендовать большинство рекламодателей, оказалось AMG, второе место — у РГ «Арифметика», третье место поделили Be Brand People и Инкапри.

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