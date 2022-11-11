Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.11
61,24
61,00
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Урале представили первый рейтинг рекламных агентств региона

На Урале представили первый рейтинг рекламных агентств региона
Иллюстрация: freepik.com

В него заявились 17 игроков рынка из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Агентства оценивались по годовому обороту и по итогам онлайн-опроса рекламодателей.

#МАРКЕТИНГ#НОВОСТИ

Уральское представительство Ассоциации коммуникационных агентств России опубликовало первый Рейтинг рекламных агентств Урала. В нем приняли участие компании из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска с годовым оборотом от 10 млн руб. и штатом от 5 сотрудников, головной офис которых располагается на территории УрФО. Всего в рейтинг заявилось 17 игроков.

Агентства оценивали по объему выручки от реализации рекламных и коммуникационных услуг на основе публичных данных и документов бухотчетности, представленных компаниями. Кроме этого был проведен онлайн-опрос рекламодателей, работающих с агентствами в УрФО — он позволил выяснить, какое агентство на Урале наиболее они считают наиболее известным, самое клиентоориентированное, и какую компанию готовы рекомендовать.

— За пределами столиц еще не было реализовано рейтинга, который бы отражал картину происходящего в индустрии рекламы на локальном уровне. Но кто-то должен быть первым, и мы в представительстве АКАР поставили амбициозную задачу, через рейтинг описать самый конкурентный из региональных рынков — уральский. Здесь своя специфика, агентства очень разные по размерам, по фокусу деятельности», — поясняет идеолог и составитель рейтинга, руководитель Комитета по исследованиям АКАР Урал, директор медийного агентства AMG, Член Совета Гильдии Маркетологов Сергей Балакирев.

Место

Агентство

Оборот (тыс.руб.)

Наведенное знание (%)

Качество сервиса
(0-10)

Вероятность рекомендации (0-5)

1

Be Brand People

405 731

40,3

8,50

4,50

2

AMG

301 740

40,3

9,53

4,83

3

РГ Арифметика

201 591

20,8

9,64

4,71

4

Менделеев Маркетинг

177 660

0,0

н/д

н/д

5

Карась

157 079

13,0

н/д

н/д

6

Radar

141 281

37,7

8,68

4,42

7

Инкапри

140 686

28,6

8,43

4,50

8

JetStyle

126 306

16,9

н/д

н/д

9

19agency84

90 019

37,7

8,58

4,33

10

Taktika

73 554

1,3

н/д

н/д

11

Штольцман и Кац

56 084

50,6

8,00

4,11

12

Ишь, Миш!

54 597

24,7

н/д

н/д

13

Мистер Труман

53 347

0,0

н/д

н/д

14

Космос

38 482

13,0

н/д

н/д

15

Flate Digital

26 194

н/д

н/д

н/д

16

О Смысле

16 435

3,9

н/д

н/д

17

Альфа

12 629

0,0

н/д

н/д

По финансовым показателям лидером рейтинга стало агентство Be Brand People, более половины оборота компании приходится на ивент-направление. На втором месте — медийное агентство AMG, более половины оборота — размещение на ТВ. На третьем месте — рекламная группа «Арифметика» со стопроцентным оборотом в сегменте наружной рекламы.

Все, что касается раскрытия информации о деятельности агентств, — это большой шаг, который демонстрирует уровень зрелости и цивилизованности рекламного рынка на Урале. Мы понимаем, что в бизнесе сегодня все достаточно осторожны и проверяют своих контрагентов не только на предмет коммерческой информации, но и в силу законодательства. Я вижу большую пользу в публичности, в том, что в рейтинге есть и финансовые обороты, и информация о видах деятельности, а также обратная связь от клиентов, — отметила член оргкомитета, эксперт с международным статусом, директор «Аудиторская компания А16» Галина Алибаева.

В рамках полевого этапа исследования агентства оценивали топ-менеджеры 77 крупнейших компаний-рекламодателей, сотрудничающих с уральскими агентствами.

  • Самым известным агентством на Урале оказался креативный дом «Штольцман и Кац» — его упомянули более половины респондентов. Второе место разделили Be Brand People и медийное агентство AMG, а третье — 19agency84 и Radar.
  • Самым клиентоориентированным респонденты назвали рекламную группу «Арифметика», на втором месте — медийное агентство AMG, на третьем — Radar. По правилам рейтинга участники опроса могли оценивать качество сервиса только при наличии опыта сотрудничества с агентством.
  • Агентством, которое были готовы рекомендовать большинство рекламодателей, оказалось AMG, второе место — у РГ «Арифметика», третье место поделили Be Brand People и Инкапри.

Читайте также на DK.RU: Рекламный рынок ждет падения и в 2023 г. надеется на господдержку и политические заказы

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На месте офисов КОРа в Екатеринбурге появится многоэтажное жильеНа месте офисов КОРа в Екатеринбурге появится многоэтажное жилье
  • Экономику Среднего Урала спасает Нижний Тагил. Наталья Зубаревич — о ситуации в регионеЭкономику Среднего Урала спасает Нижний Тагил. Наталья Зубаревич — о ситуации в регионе
  • Прощай, «Ласковый май». Погиб последний коллега Юры ШатуноваПрощай, «Ласковый май». Погиб последний коллега Юры Шатунова
  • Путин не поехал: российскую делегацию саммита G20 возглавил Сергей ЛавровПутин не поехал: российскую делегацию саммита G20 возглавил Сергей Лавров
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.