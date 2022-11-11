В Свердловской области назначен новый военный коммисар

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил на эту должность Юрия Аксенова, который руководил облвоенкоматом в Марий Эл. Сергей Чирков продолжит работать в статусе заместителя военкома.

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков сложил свои полномочия по указу министра обороны Сергея Шойгу. Документ подписан 4 ноября.

Как пишет ЕАН, новым руководителем облвоеномата назначен Юрий Аксенов. Раньше он руководил комиссариатом Республики Марий Эл. Юрий Аксенов окончил Омское командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ. В разное время служил в Приволжско-Уральском, Дальневосточном и Центральном военном округах.

Причины кадровых перестановок не называются. В Свердловском областном военкомате официальный комментарий обещали предоставить позже.