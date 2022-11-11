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В Свердловской области назначен новый военный коммисар

В Свердловской области назначен новый военный коммисар
Иллюстрация: ru.freepik.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил на эту должность Юрия Аксенова, который руководил облвоенкоматом в Марий Эл. Сергей Чирков продолжит работать в статусе заместителя военкома.

#МОБИЛИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков сложил свои полномочия по указу министра обороны Сергея Шойгу. Документ подписан 4 ноября. 

В Свердловской области назначен новый военный коммисар 1Как пишет ЕАН, новым руководителем облвоеномата назначен Юрий Аксенов. Раньше он руководил комиссариатом Республики Марий Эл. Юрий Аксенов окончил Омское командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ. В разное время служил в Приволжско-Уральском, Дальневосточном и Центральном военном округах.

Причины кадровых перестановок не называются. В Свердловском областном военкомате официальный комментарий обещали предоставить позже.

Ранее DK.RU писал, что промышленники Свердловской области пытаются вернуть на предприятия «забронированных специалистов», которых призвали на военную службу во время частичной мобилизации. Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов, за последние дни ему поступило уже второе обращение от предприятий с просьбой оказать содействие.

В начале месяца стало известно о том, что по ошибке были мобилизованы 27 сотрудников ВСМПО-Ависма, чье присутствие на рабочем месте необходимо для бесперебойной работы предприятия, рассказывал DK.RU. Вчера оказалось, что аналогичная ситуация произошла с работниками Ураласбеста — был призван 31 сотрудник, имевший «бронь». Оба предприятия участвуют в выполнении гособоронзаказа.

Автор: Елизавета Порошина
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