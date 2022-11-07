Депутат Госдумы требует вернуть мобилизованных сотрудников «ВСМПО-Ависма»

Максим Иванов написал запрос Валерию Герасимову и Евгению Куйвашеву. Он уверен: от уникальных специалистов, мобилизованных недавно, куда больше пользы для страны будет на рабочем месте.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов написал запрос начальнику Генштаба Валерию Герасимову и губернатору Евгению Куйвашеву. Он просит отозвать с военной службы 27 «забронированных» сотрудников предприятия по производству титана «ВСМПО-Ависма».

В своем телеграм-канале Иванов написал:

Из-за возможного головотяпства мобилизовали уникальных специалистов стратегического предприятия, участвующего в выполнении гособоронзаказа. Специалисты эти незаменимы, в соответствии с Указом президента имеют «бронь». Убежден, что задача мобилизации — усиление армии и укрепление обороноспособности страны. В случае с «ВСМПО-Ависмой» результат получается ровно противоположный, — написал Иванов.

В «ВСМПО-Ависма» и пресс-службе Центрального военного округа официальных комментариев по поводу ситуации пока не дали.

Мобилизация, напомним, проходила в России с 21 сентября по 28 октября. За это время для участия в специальной военной операции было призвано более 300 тыс. человек.

В конце октября DK.RU писал, что в Свердловской области утвердили единовременные выплаты семьям мобилизованных. Члены семей участников СВО, призванных в рамках частичной мобилизации, получат единовременные выплаты — 20 тыс. руб. на семью, а также на каждого из детей военнослужащего. Такое решение было принято на очередном заседании правительства.

Выплата будет назначена супруге военнослужащего или его родителю (усыновителю). Если других имеющих право на получение выплаты нет — бабушке или дедушке. Финансовая поддержка будет оказана детям, не достигшим 18 лет, а также детям 18-23 лет, которые учатся в школе, колледже или вузе.

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