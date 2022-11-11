Трем из пяти детей школа не дает практически ничего

Исследование образования в 159 странах показало: 62% учеников не получают в школах универсальных базовых навыков, которые необходимы для будущей конкурентоспособности. Мировому ВВП грозят проблемы?

Экономисты мюнхенского экономического центра ifo Institute Сара Густ и Люджер Вессманн в соавторстве с Эриком Ганушеком из Стэнфорда сопоставили мировые данные о результатах школьного образования и оценили масштабы экономических потерь из-за низкого качества массового образования. Эксперты предупреждают: до конца XXI века мир потеряет не менее 11,4% ВВП из-за того, что у детей нет базовых интеллектуальных навыков, которые средняя школа не способна дать в среднем 62% учеников.

В работе «Глобальные универсальные базовые навыки: их текущий дефицит и влияние на мировое развитие», опубликованной в серии NBER, использованы данные об «универсальных базовых навыках» (УБН), минимально необходимых школьникам для их будущей экономической конкурентоспособности, на 2020 г. Авторы объединили данные международного тестирования школьников PISA и TIMSS, региональных тестов TERCE/SERCE, SACMEQ и PASEC, субнационального тестирования госструктурами в Индии и КНР.

Ключевым параметром являются результаты по «первому уровню» тестов PISA и PISA-D, описывающих базовую грамотность (чтение, письмо, понимание текста, инструкций, минимальные критерии дальнейшей обучаемости) школьников, позволяющую им работать на современном предприятии.

Эксперты сделали выводы, что минимум две трети школьников в мире не имеют УБН, в будущем они либо останутся неконкурентоспособными в контексте мировой экономики (это, однако, не помешает им быть конкурентоспособными в закрытых частях национальных экономик), либо их необходимо «доучивать» до обретения УБН, пишет «Коммерсантъ».

При нынешних показателях недоиспользованный потенциал мирового ВВП до конца XXI века составит 11,4%, это порядка $700 трлн непроизведенной добавленной стоимости.

В 101 стране из 159 исследованных базовые навыки не получили более половины детей, в 36 странах — более 90%. В странах с высоким доходом УБН не осваивают четверть детей (в Северной Америке и России цифра одинаковая — 24%).

Лучше всего ситуация в Гонконге, там УБН нет лишь у 11%, в аутсайдерах страны Северной Африки, где 89% не имеют необходимых для будущей успешной жизни навыков. И дело не в самом факте посещения и окончания школ, навыков для минимума конкурентоспособности не обретают 62% учащихся средних школ.

Эксперты считают, что результаты предыдущих исторических эпох были, очевидно, существенно хуже, в том числе на момент мировой «технологической революции» и подготовки базы для современной постиндустриальной экономики в развитых странах в 1950–1970 годах. Также Густ, Вессманн и Ганушек напоминают о «значительном» изменении ситуации в пандемию, данные о которой в нынешнее исследование не вошли. Авторы исследования увеены, что COVID-19 и школьные локдауны в первую очередь снизили возможность получения УБН для детей из беднейших домохозяйств, причем не только в развивающихся странах, но и в развитых.

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