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Выявлена крупнейшая схема легализации доходов ресторанов и кафе по всей России

Выявлена крупнейшая схема легализации доходов ресторанов и кафе по всей России
Иллюстрация: РИА Новости

Финансовая разведка, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов: через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.

#НОВОСТИ

Росфинмониторинг совместно с ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов и проводят расследование по факту функционирования крупномасштабной схемы, предположительно связанной с теневым оборотом денежных средств. Как рассказали РБК в пресс-службе финансовой разведки, в мошеннической схеме задействованы ряд компаний, оказывающих услуги по проведению платежей и несколько кредитных организаций. Схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов:

Схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов. Законный порядок зачисления денег от клиентов, расплачивающихся в кафе банковскими картами, предполагает зачисление выручки напрямую от обслуживающего ресторан банка на расчетный счет самого ресторана. В этом случае выручка и налоговые обязательства ресторана декларируются в полном объеме. Но при использовании выявленной схемы платеж проходил через терминал, не принадлежащий ресторану.

При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность. 

«Для усложнения отслеживания платежей и затруднения вычисления клиентов теневой площадки платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей», — объяснили в налоговой службе. Одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы.

«Специальные процессинговые центры путают движение денег и подменяют в пределах определенного диапазона номер терминала и id торговой точки. В результате даже банки, которые обслуживают эти терминалы, получают искаженные данные, и только владелец подставных терминалов знает точные номера нужных ему операций», — описывают схему в налоговой, добавляя, что эта схема позволяла ресторанам и кафе платить серую зарплату, а также держать финансовые показатели на уровне, необходимом для получения налоговых льгот и права не платить НДС.
 
Банк России оценивал, что в первом полугодии 2022 года 21% всего потребления теневых финансовых услуг, включая обналичивание, приходился на сектор услуг (более подробной разбивки ЦБ не приводит), лидирует строительство с 40%. «В настоящее время в результате мер, принятых совместно Банком России и ФНС, проведение таких операций кредитными организациями практически прекращено», — добавили в ЦБ.
 
Мошенники выкрали у Альфа-банка и нескольких небольших банков более 60 млн руб. с помощью банкнот «банка приколов», сообщает DK.RU. В устаревшие банкоматы американской компании NCR мошенники вносили усовершенствованные сувенирные пятитысячные купюры «банка приколов», а снимали настоящие деньги. Аналогичная афера прошла в 2019 г. и осталась нераскрытой.
Автор: Андрей Широков
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