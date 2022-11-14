«Для любителей стиля лофт и истории»: в Екатеринбурге продают квартиру в доме Рязанова

Квартира находится в здании памятника архитектуры, построенного в середине XIX в. Такой застройкой сейчас представлен исторический центр Екатеринбурга.

В Екатеринбурге выставили на продажу двухкомнатную квартиру на Куйбышева, 40, в доме купца-старообрядца Рязанова. Это здание является объектом культурного наследия федерального значения. Объявление появилось на сайте Уральской палаты недвижимости.

Продаваемая квартира находится на втором этаже. Ее площадь — 46 кв. м., высота потолков — 4,5 м. В квартире две комнаты. Будущим жителям доступен закрытый двор и парковочное место в нем. Стоимость квартиры — 6,5 млн руб.

«Уникальный в своем роде объект для любителей стиля лофт и истории. Можно сказать, что это настоящий памятник архитектуры. Купеческая усадьба особая часть архитектурного наследия города. Именно такой застройкой представлен сейчас исторический центр Екатеринбурга», — говорится в объявлении.

Как сообщается на сайте Управления госохраны ОКН Свердловской области, эта усадьба была построена в XIX в. Купец-старообрядец Терентий Меркурьевич Рязанов приступил к ее строительству в 1815 г., а в 1850-е гг годы сын Терентия Меркурьевича, Аникий, достроил второй этаж. Здесь было все необходимое для обеспечения нормальных бытовых условий того времени. Кроме этого, размещались амбары, конюшни, птичники, бани, сады, оранжереи. Усадьба была национализирована в 1917 г., и многократно меняла своих хозяев. После окончания гражданской войны в ней разместился детский дом имени Красной Армии, потом автошкола, а затем его помещения были отведены под жилье.

Ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге на торги выставлен сквер в центре города. Информация об аукционе на право аренды участка земли возле исторической усадьбы по улице Луначарского, 173а появилась на электронной торговой площадке uTender. Сейчас его арендует компания «РГС Недвижимость», активы которой распродают после банкротства. По поручению конкурсного управляющего на торги выставили 0,8 га земли рядом с памятником архитектуры «Загородная дача архитектора Малахова».