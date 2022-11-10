В Екатеринбурге на торги выставлен сквер в центре города

Не все просто с назначением этой земли: пока участок можно арендовать под строительство, однако скоро в силу вступит решение мэрии, по которому на месте данного сквера может быть только сквер.

Информация об аукционе на право аренды участка земли возле исторической усадьбы по улице Луначарского, 173а появилась на электронной торговой площадке uTender. Сейчас его арендует компания «РГС Недвижимость», активы которой распродают после банкротства.

По поручению конкурсного управляющего на торги выставили 0,8 гектара земли рядом с памятником архитектуры «Загородная дача архитектора Малахова». В условиях аукциона сказано, что он может использоваться под общественно-деловые цели. Такая расплывчатая формулировка позволяет построить здесь, например, бизнес-центр, пишет 66.RU.

Но в сентябре комиссия городской администрации по Правилам землепользования и застройки приняла решение присвоить скверу возле дома Малахова статус территории общественного пользования — оно повлечет за собой запрет любого капитального строительства на этом месте. Документы об этом вскоре вступят в силу.

Напомним, что городские власти также хотят присвоить статус территории общественного пользования еще двум участкам. На городском портале Екатеринбурга в публикации «О принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Екатеринбурга» говорится об изменении границ территориальных зон.

Так, на месте снесенного здания по адресу Азина, 18 может появиться парк или сквер, потому что этот участок будет включен в территории общего пользования горожан ТОП-1. А это парки, набережные, скверы и бульвары. Сейчас участок обозначен как Ж-5 — территория под жилую застройку.

Кроме того, в эту же категорию земель ТОП-1 попадает участок в районе улицы Воеводина. Изначально здесь планировалось строительство зданий общественного или делового назначения, так как земля относится к категории Ц-1.

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