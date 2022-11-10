Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.11
61,06
61,24
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге на торги выставлен сквер в центре города

В Екатеринбурге на торги выставлен сквер в центре города
Автор фото: Антон Буценко. Иллюстрация: 66.RU

Не все просто с назначением этой земли: пока участок можно арендовать под строительство, однако скоро в силу вступит решение мэрии, по которому на месте данного сквера может быть только сквер.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Информация об аукционе на право аренды участка земли возле исторической усадьбы по улице Луначарского, 173а появилась на электронной торговой площадке uTender. Сейчас его арендует компания «РГС Недвижимость», активы которой распродают после банкротства.

По поручению конкурсного управляющего на торги выставили 0,8 гектара земли рядом с памятником архитектуры «Загородная дача архитектора Малахова». В условиях аукциона сказано, что он может использоваться под общественно-деловые цели. Такая расплывчатая формулировка позволяет построить здесь, например, бизнес-центр, пишет 66.RU.

Но в сентябре комиссия городской администрации по Правилам землепользования и застройки приняла решение присвоить скверу возле дома Малахова статус территории общественного пользования — оно повлечет за собой запрет любого капитального строительства на этом месте. Документы об этом вскоре вступят в силу.

Напомним, что городские власти также хотят присвоить статус территории общественного пользования еще двум участкам. На городском портале Екатеринбурга в публикации «О принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Екатеринбурга» говорится об изменении границ территориальных зон.

Так, на месте снесенного здания по адресу Азина, 18 может появиться парк или сквер, потому что этот участок будет включен в территории общего пользования горожан ТОП-1. А это парки, набережные, скверы и бульвары. Сейчас участок обозначен как Ж-5 — территория под жилую застройку.

Кроме того, в эту же категорию земель ТОП-1 попадает участок в районе улицы Воеводина. Изначально здесь планировалось строительство зданий общественного или делового назначения, так как земля относится к категории Ц-1.

Читайте также на DK.RU: В Екатеринбурге формируется «новый центр» города. Как он будет развиваться?

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На месте офисов КОРа в Екатеринбурге появится многоэтажное жильеНа месте офисов КОРа в Екатеринбурге появится многоэтажное жилье
  • Прощай, «Ласковый май». Погиб последний коллега Юры ШатуноваПрощай, «Ласковый май». Погиб последний коллега Юры Шатунова
  • Ледовый городок в Екатеринбурге в этом году будет самым дорогим за 12 летЛедовый городок в Екатеринбурге в этом году будет самым дорогим за 12 лет
  • На Широкой Речке построят дом престарелых с прудом и закрытой прогулочной зонойНа Широкой Речке построят дом престарелых с прудом и закрытой прогулочной зоной
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.