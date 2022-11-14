«Сэкономленную» субсидию Росавиация почти полностью отдаст «Аэрофлоту» и S7

Средства, ранее выделенные Utair, «Алросе» и «Якутии», были возвращены и перераспределены между авиакомпаниями, вновь подавшими заявку. Причина возврата денег — невыполнение условий субсидирования.

Росавиация выбрала авиакомпании, которые получат субсидии. Дополнительные средства, сообщает пресс-служба ведомства, получат 19 из 21 перевозчиков, направивших в ведомство заявки с запросом на выделение средств. Во время дополнительного отбора отклонили заявки «Руслайна» и «Полярных авиалиний», компании просили 236 млн и 79 тыс. руб. соответственно. Источник в Минтрансе сообщил «Коммерсанту», что их документация была оформлена с ошибками.

Программа компенсации расходов общей суммой в 100 млрд руб. на внутренние рейсы действовала с апреля по октябрь. В конце июня Росавиация сообщала о заключенных на 96 млрд руб. соглашениях. Больше половины суммы были направлены ГК «Аэрофлот» (49,9 млрд), где их распределили так: 25,7 млрд руб. «Аэрофлоту», 13,9 млрд руб. «Победе», 10,3 млрд руб. — «России».

Еще 22 млрд руб. было передано S7, «Уральские авиалинии» получили 8,9 млрд руб., Utair вместе с дочерними структурами должна была получить более 7 млрд руб., но в середине сентября у перевозчика вычли 2,3 млрд. После этого Росавиация пересмотрела соглашения еще пяти авиакомпаний, крупных сумм лишились «Алроса» и «Якутия».

Более 3 млрд «сэкономленных» рублей перераспределили. В результате нового отбора большую часть средств вновь получит «Аэрофлот». Авиакомпания запрашивала 2,3 млрд руб., получит 524 млн руб. «Победе» перечислят 243 млн руб. при заявке в 1,1 млрд, «России» — 174,7 млн руб. из 792 млн. S7 направлял заявку на 9,9 млрд руб., получит авиакомпания только 968 млн. «Уральским авиалиниям» согласовали 637 млн руб. из запрашиваемых 2,8 млрд руб.

Средства у Utair, по данным «Ъ», были отозваны из-за того, что авиакомпания не выполнила условия субсидии: перевозчик не смог обеспечить 60% пассажирооборота из требуемого минимума в 72%.

Ранее на DK.RU: «Аэрофлот» создает национальный центр для техподдержки Airbus и Boeing