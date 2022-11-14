«Покупала носки мужу и избежала теракта». Свидетель — о трагедии в Стамбуле

Столица Турции в панике. В разгар выходного дня на самой людной улице взорвалась бомба. Более 80 человек получили ранения или погибли. DK.RU поговорил со свидетелем трагедии из эпицентра взрыва.

В воскресенье около 16:20 в центре Стамбула произошел теракт. По предварительным данным, к нему причастна женщина, которая оставила пакет с бомбой на оживленной пешеходной улице Истикляль. «Мы считаем, что это террористический акт, произошедший в результате взрыва бомбы нападавшим, которого мы считаем женщиной», сообщил вице-президент Турции Фуат Октай на месте происшествия. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что «было бы неправильно с уверенностью говорить, что это теракт, но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная губернатором, показывает, что здесь «пахнет терактом».

Момент теракта попал на видео: на кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что на улице находилось много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители стали убегать с места происшествия. В Турции рассматривают две основные версии по взрыву в центре Стамбула. Об этом 13 ноября сообщил министр юстиции страны Бекир Боздаг в интервью телеканалу A Haber. «Есть две версии. Либо в этой сумке или пакете находится взрывное устройство и оно взрывается само по себе, либо кто-то взрывает его дистанционно. Всё это сейчас анализируется», — сказал он. При этом отмечается, что у властей Турции в настоящий момент нет информации о том, какая террористическая организация стоит за взрывом в Стамбуле:

Из видео видно, что женщина просидела на скамейке 40–45 минут [на пешеходной туристической улице Истикляль] и через некоторое время встала, после чего произошел взрыв. В настоящее время все данные по этой женщине анализируются. Ее имя пока что неизвестно, но она является подозреваемой.

DK.RU поговорил о терракте со свидетельницей происшествия, фрилансером Анастасией Евсеевой, находившейся в 300 метрах от эпицентра взрыва: «Улица Истикляль состоит из множества лавочек с едой, сувенирами, вещами, косметикой и многим другим. Посередине она разделена трамвайными путями. В тот день поток людей был достаточно плотным. И все было довольно спокойно, все наслаждались прогулкой. Семьи гуляли, местные и приезжие, молодые и пожилые. Я искала мужу носки в подарок и это сильно замедлило мое продвижение сквозь туристические лавочки».

Сам взрыв слился с голосами и шумом улицы, однако почти сразу я услышала сирены скорых. По тем самым трамвайным путям со второй космической скоростью пронеслись две машины. Люди начали обеспокоенно переглядываться, жильцы ближайших домов высунулись из окон. Потом появились ещё несколько машин скорых и полиции, полициейские что-то объясняли людям, один из них жестами оттеснял их в сторону. По пути иногда видела людей, которые бежали в обратном направлении, судя по внешности, это были местные. Наконец я увидела заставу, огороженную лентой. Людей было много, впереди были видны скорые, полиция, пострадавших выводили из зоны взрыва. Полицейский и ещё несколько человек начали эмоционально оттеснять всех в сторону, вокруг громко кричали. Я не понимала что происходит, но, судя по глазам людей, они были в шоке и ужасе. Некоторые звонили или пытались найти информацию в интернете. Рядом со мной стояли (предположительно) филиппинцы и разговаривали на английском. Они рассказали, что произошёл взрыв, погибли два человека, есть новость на cnn. После того был шок. Над нами начал кружить вертолёт. На улице к тому времени начались пробки, скорым проходилось пробираться по заполоненным улицам, — рассказала Анастасия.

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter назвал количество человек, находящихся в реанимации после взрыва в Стамбуле на улице Истикляль в районе Бейоглу. По его словам, после теракта пять пострадавших остаются в реанимации, двое из которых в тяжелом состоянии. «Из 42 пострадавших при взрыве на Истикляле и находящихся на лечении человек пять находятся в реанимации, состояние двух из них остается тяжелым», — написал министр. Он также пояснил, что в больницах зарегистрировали 81 пострадавшего, 39 из которых получили медпомощь и были выписаны, а оставшиеся 42 человека остаются в стационаре.

Специалист в сфере международной безопасности Четинер Четин предположил, что за терактом стоит Рабочая партия Курдистана (РПК), не раз прежде совершавшая схожие атаки в крупных городах:

Избрано место ― одна из самых популярных улиц Стамбула в выходной день, когда там традиционно много людей. Поставлена цель ― громко объявить на весь мир о совершенном теракте, и она достигнута, учитывая, что зарубежные СМИ сообщили о взрыве в Стамбуле как о срочной новости.

Профессор стамбульского университета Едитепе Месут Хаккы Джашин считает, что совершенная акция была направлена на нарушение политической стабильности в стране. «Она [акция] преследовала целью запугать турецкий народ, и в определенной степени достигла успеха, продемонстрировав с помощью СМИ, что «в Турции есть проблемы с терроризмом», ― предположил он. Схожую с ним позицию выразил контр-адмирал турецких ВМС в отставке Джихат Яйджи, допустив, что помимо РПК подобный теракт могли совершить и представители «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

После взрыва в Турции ввели временный запрет на публикацию новостей о взрыве в Стамбуле, что включает в себя трансляцию с места событий и информации, за исключением официальных данных, о версиях произошедшего и подозреваемых. Там также указывается, что СМИ должны воздержаться от публикации материалов, «которые могут вызвать страх, панику и беспорядки в обществе и служить целям террористических организаций». Президент Турции заявил, что «попытки захватить Турцию и турецкий народ с помощью терроризма не сработают». Он подчеркнул, что «все подробности будут раскрыты, а виновные понесут наказание».