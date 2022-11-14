Правительство отказалось пересчитывать пенсии работающим пенсионерам

На увеличенные пенсии потребовалось бы почти 540 млн руб., источники доходов для новых выплат в законопроекте прописаны не были. Депутаты-авторы законопроекта говорят, что могут решить этот вопрос.

Правительство России не поддержало законопроект о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 г. Внесенная в конце лета депутатами от ЛДПР инициатива, посчитали в правительстве, приведет к росту дополнительных расходов, источники на погашение которых в документе не указаны.

Законопроект предлагал с 1 января 2023 г. пересчитать страховые пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трех), а также возобновить индексацию этих выплат.

Мы считаем абсолютно несправедливым, что в пенсионном законодательстве прописана норма, по которой работающий пенсионер получает пенсию без учета индексации, — отмечал заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Известия» пишут, что в заключении кабмина за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко сказано, что целевое назначение страховой пенсии — компенсация лицу заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности.

Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования, — сказано в документе.

Кабмин отмечает, что реализация предлагаемых изменений приведет к росту объема долгосрочных пенсионных обязательств и к дополнительным расходам средств федерального бюджета из-за увеличения общей суммы индивидуального пенсионного коэффициента получателей страховой пенсии. Перерасчет пенсий, предлагаемый ЛДПР, потребовал бы выделения дополнительных ассигнований в размере 538 млрд руб. в 2023 г.

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Однако в нарушение требований ст. 83 Бюджетного кодекса РФ в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, — говорится в заключении кабинета министров. — С учетом изложенного законопроект правительством не поддерживается.

Ярослав Нилов заявил изданию, что партия готова назвать необходимые источники финансирования для решения вопроса с перерасчетом.



По данным ПФР на 1 января 2022 г., численность работающих пенсионеров в России составила свыше 8,5 млн человек, из них 7,3 млн — получатели страховой пенсии по старости. Количество пенсионеров на учете в Пенсионном фонде России на 1 января 2022 г. составило чуть более 42 млн, по сравнению с 2021 г. снизившись почти на 1 млн. Это максимальное снижение с начала 1990-х.

Ранее DK.RU писал о дополнительных выплатах для пенсионеров в конце 2022 г.