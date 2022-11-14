Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.11
60,21
61,54
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Правительство отказалось пересчитывать пенсии работающим пенсионерам

Правительство отказалось пересчитывать пенсии работающим пенсионерам
Автор фото: Валерий Шарифулин. Иллюстрация: ТАСС

На увеличенные пенсии потребовалось бы почти 540 млн руб., источники доходов для новых выплат в законопроекте прописаны не были. Депутаты-авторы законопроекта говорят, что могут решить этот вопрос.

#БЮДЖЕТ#ПЕНСИЯ#НОВОСТИ

Правительство России не поддержало законопроект о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 г. Внесенная в конце лета депутатами от ЛДПР инициатива, посчитали в правительстве, приведет к росту дополнительных расходов, источники на погашение которых в документе не указаны.

Законопроект предлагал с 1 января 2023 г. пересчитать страховые пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трех), а также возобновить индексацию этих выплат.

Мы считаем абсолютно несправедливым, что в пенсионном законодательстве прописана норма, по которой работающий пенсионер получает пенсию без учета индексации, — отмечал заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Известия» пишут, что в заключении кабмина за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко сказано, что целевое назначение страховой пенсии — компенсация лицу заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности.

Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования, — сказано в документе.

Кабмин отмечает, что реализация предлагаемых изменений приведет к росту объема долгосрочных пенсионных обязательств и к дополнительным расходам средств федерального бюджета из-за увеличения общей суммы индивидуального пенсионного коэффициента получателей страховой пенсии. Перерасчет пенсий, предлагаемый ЛДПР, потребовал бы выделения дополнительных ассигнований в размере 538 млрд руб. в 2023 г.

Читайте также: Прошлой осенью пенсионерам выдали по 10 тыс. руб. Будет ли выплата в этом году?

Однако в нарушение требований ст. 83 Бюджетного кодекса РФ в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, — говорится в заключении кабинета министров. — С учетом изложенного законопроект правительством не поддерживается.

Ярослав Нилов заявил изданию, что партия готова назвать необходимые источники финансирования для решения вопроса с перерасчетом.

По данным ПФР на 1 января 2022 г., численность работающих пенсионеров в России составила свыше 8,5 млн человек, из них 7,3 млн — получатели страховой пенсии по старости. Количество пенсионеров на учете в Пенсионном фонде России на 1 января 2022 г. составило чуть более 42 млн, по сравнению с 2021 г. снизившись почти на 1 млн. Это максимальное снижение с начала 1990-х.

Ранее DK.RU писал о дополнительных выплатах для пенсионеров в конце 2022 г.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Свердловской области назначен новый военный коммисарВ Свердловской области назначен новый военный коммисар
  • Аборты и компьютерные игры: что сегодня запрещали в России?Аборты и компьютерные игры: что сегодня запрещали в России?
  • Уголовный срок может ждать в России держателей акций MetaУголовный срок может ждать в России держателей акций Meta
  • Трем из пяти детей школа не дает практически ничегоТрем из пяти детей школа не дает практически ничего
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.