Срочный призыв, двойные пенсии для 80-летних и новые стандарты стройки. Законы ноября

В последний осенний месяц в России вступают в силу законы, касающиеся каждого: экологические требования при строительстве, маркировка воды и даже новый международный рейс. Дайджест.

В России 1 ноября вступили в силу новые законы. DK.RU — о том, как изменится жизнь россиян.

Начало призыва срочников

Призыв в армию в этом году стартовал не 1 октября, как было заведено много лет, а 1 ноября. Документ о призыве подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе (...), в количестве 120 000 человек, — говорится в тексте указа.

Призыв в этом году перенесли из-за проведения частичной мобилизации, об окончании которой заявили в конце октября. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что солдаты-срочники, которые служат на данный момент, после демобилизации отправятся домой. Набранных сейчас солдат власти обещали не отправлять на границу с Украиной.

Части пенсионеров повысят пенсии

Перерасчет пенсий (на основании данных о страховых взносах работодателей) затронет работников угольной промышленности и гражданской авиации, которые обратились с этим вопросом в Пенсионный фонд России до 1 октября 2022 г. Размер доплат у этих категорий пенсионеров в среднем составит 4,7 тыс. и 21,2 тыс. руб. в месяц соответственно.

На размер надбавки влияет продолжительность специального стажа, величина заработной платы и сумма взносов по дополнительным тарифам, фактически поступившая в бюджет ПФР от работодателей.

Также с 1 ноября проиндексируют пенсию россиянам, достигшим 80-летия, им вдвое повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости (сейчас это 7220 руб. в месяц). Этот перерасчет происходит автоматически, подавать документы никуда не нужно.

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Новый стандарт строительства многоэтажек

С 1 ноября в России начал действовать зеленый стандарт строительства многоквартирных домов, который Минстрой РФ разработал совместно с «Дом.РФ».

Новый ГОСТ включает 81 критерий, обязательным для признания здания экологичным будет достижение минимум 16 из них. Речь, в том числе, о классе энергоэффективности А и выше, наличии предчистовой отделки и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. При оценке будут учитываться архитектура и планировка участка, организация и управление строительством, комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность, рациональное водопользование, экологическая безопасность территории и безопасность эксплуатации здания, инновации устойчивого развития.

Самолеты Россия – Марокко вернутся в расписание

С 1 ноября 2022 г., сообщили в Ассоциации туроператоров России, возобновляется авиасообщение между Россией и Марокко. Прямые рейсы Москва – Касабланка будет осуществлять перевозчик королевства Royal Air Maroc. Время в пути около шести часов.

Ковидные ограничения на въезд для туристов в Марокко сняли 30 сентября.

Ограничения на вывоз красной икры с Камчатки и маркировка икры

С 1 ноября 2022 г. один человек сможет вывезти с Камчатки самолетом — в багаже или ручной клади — не более 10 килограммов красной икры. Пока ограничение предусмотрено до августа 2025 г.

Речь идет об икре непромышленного производства (без заводской упаковки с маркировкой Евразийского экономического союза).

Также с 1 ноября 2022 г. по 31 августа 2023 г. в стране будет проходить эксперимент по маркировке черной и красной икры, она получит специальный код. В Росрыболовстве необходимость данной меры объяснили популярностью теневой продажи деликатесов. Маркировка должна очистить рынок от опасной продукции и серьезно повысить конкурентоспособность легальных производителей.

Вода переходит в систему «Честный Знак»

С 1 марта 2022 г. в России уже была введена маркировка поступающей в продажу упакованной питьевой воды. Теперь участники рынка должны представлять в систему «Честный Знак» сведения об обороте и выводе из оборота упакованной воды в случаях, когда она не продается в розницу.

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Расширение «Мира»

С ноября расширен перечень федеральных выплат, которые можно получить с помощью карт платежной системы «Мир». Список дополнили 30 позициями, среди них ежемесячная специальная стипендия, финансовая поддержка безработным и компенсация расходов на газификацию жилья.