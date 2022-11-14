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Без помощи солнца: необычную клубничную ферму на Среднем Урале откроют в 2023 г.

Без помощи солнца: необычную клубничную ферму на Среднем Урале откроют в 2023 г.
Иллюстрация: freepik.com

Ягоды станут выращивать в закрытых помещениях методом аэропоники, план — собирать около 100 тонн клубники в год. Их будут продавать онлайн и с помощью вендинговых автоматов.

#ЕДА#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Компания «Агротехфарм» анонсировала запуск вертикальной фермы в Березовском, где ежегодно будет выращиваться около 100 тонн клубники. Она начнет работать в январе-феврале 2023 г.

Как пишет 66.RU, команда впервые в мире стала применять метод аэропоники для выращивания ягод. Технология подразумевает распыление питательного раствора на открытые корни растений, расположенные внутри модуля фермы. Это позволяет получать урожай круглый год вне зависимости от климатических условий.По словам основателя компании Ильи Цигвинцева, в мире нет сельхозпредприятий, работающих по такой технологии. 

Площадь фермы составит 1,5 тыс. кв. м, она будет работать круглогодично. Инвестиции в проект оцениваются в 350 млн руб. Продавать клубнику будут под брендом «Внеземное». Предварительно компания планирует осуществлять реализацию через собственные вендинговые автоматы в торговых, бизнес- и фитнес-центрах. Также доставку клубники можно будет заказать онлайн.

Как ранее писал DK.RU, проект поддержали в Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области — специалисты помогали в разрешении земельных вопросов и с техприсоединением к сетям.

Таких масштабных производств по выращиванию ягод вертикальным методом мало. Тем более без субстрата, с открытыми корнями методом аэропоники. Мы гордимся тем, что наш регион станет первым, где реализован подобный проект. Продукция компании «Внеземное» в первую очередь закроет потребности ресторанов, кафе, кондитерских в свежих ягодах, — подчеркнул гендиректор агентства по привлечению инвестиций области Михаил Васильев

Автор: Елизавета Порошина
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