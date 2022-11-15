Полиция не стала возбуждать уголовное дело против владельца фермы по выращиванию конопли

Наркотических веществ в семенах технической конопли, собранных в ходе следственных мероприятий, не нашли. Проверка проводилась после анонимного звонка. Теперь уголовное дело грозит звонившему.

В этом году в Белоярском районе Свердловской области начали выращивать техническую коноплю. В проект вложилась компания «Рустехкон». Соучредитель компании Никита Соловьев.

«Рустехкон» засеяла технической коноплей 15 га. Первый урожай хранился на складах базы №65 в Каменском районе, его планировали переработать в конопляные масло, муку, клетчатку и протеин. В начале ноября на склады с проверкой неожиданно приехала полиция. Поводом стал анонимный звонок о том, что здесь хранятся наркотические вещества.

Правоохранители взяли пробы семян для определения содержания наркотических веществ. На время проверки семь тонн продукции переданы на ответственное хранение хлеббазе.

Сегодня стало известно, что проверка не нашла наркотических веществ в семенах, которые были отобраны для исследования, и выписала Никите Соловьеву отказ в возбуждении уголовного дела. Возможно, теперь уголовное дело будет возбуждено против звонившего.

Я был в полиции, забрал оттуда бумагу об отказе в возбуждении уголовного дела против меня. Потому что проведенные полицейские исследования показали, что наркотических веществ в наших семенах нет. Вчера еще было написано заявление об установлении личности анонима и привлечении его по 306 ст УК РФ. Срок установления личности стандартный — 30 дней, а потом на него либо заводят дело, либо выдадут отказное. Юристы все же склоняются ко второму варианту, но, как говорится, была не была, — прокомментировал ситуацию DK.RU Никита Соловьев.

Читайте также на DK.RU о том, как в Белоярском районе 15 га полей засеяли коноплей. Сейчас в здесь есть мощности, достаточные для переработки семечек. Стебель конопли (тресту) и волокно компания пока планирует реализовывать в Китай. Через три-пять лет и тресту, и волокно будут перерабатывать уже в Свердловской области. В компании надеются, что смогут получить господдержку для развития бизнеса.