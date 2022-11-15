«Были дизайнеры, которые стали для нас открытием». В Екатеринбурге завершилась Неделя моды

Участники мероприятия признаются: они рады, что оно проходит, несмотря на все кризисы. Эта Неделя прошла не без открытий в мире местной моды. Фото коллекций — внутри.

Вчера в Екатеринбурге на площадке Уральского центра развития дизайна завершился 17 сезон Недели моды в Екатеринбурге. На церемонии были вручены благодарственные письма «За весомый вклад в развитие индустрии моды» от администрации Екатеринбурга в адрес дизайнеров-участников Недели моды.

Письма получили Людмила Кокорева (заведующая кафедрой «Дизайн одежды» УрГАХУ), Наталья Васенькова (бренд VASENKOVY), Елена Прохорова, Анна Паначева (бренд HARD), Лариса Султанова, Елена Пискулина (бренд ELENA PISKULINA).

Фото предоставлено Валерией Лузиной

«Радует то, что, несмотря ни на какие кризисы, это искусство живо, поддерживается администрацией и что сама Неделя моды есть в Екатеринбурге. В этом сезоне мы не стали участвовать, потому что фокус внимания у нас смещен на продажи, на налаживание внутреннего производства и бизнес-процессов, но мы очень рады сотрудничеству с Неделей моды. В этом году мы очень много с ними взаимодействовали, ходили на показы, поддерживали коллег. Дизайнерам иногда полезно побыть в качестве зрителей, чтобы посмотреть на все со стороны», — рассказала директор бренда ELENA PISKULINA Валерия Лузина.

Неделя моды в Екатеринбурге проходила с 8 по 13 ноября и включала в себя показы коллекций 60 профессиональных и перспективных российских дизайнеров и брендов, в том числе представителей уральской индустрии моды и специальных гостей из разных городов России.

География участников обширна: Москва, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Омск, Муром. В первый день прошли показы российских дизайнеров и брендов категории PROFI: HARD, SORVALO/Пётр Левенполь (Москва), Наталья Мишукова, BADANINABRAND, WOLKOSS, Lorer Russia (Москва) и TONY CLOU OWN STYLE.

«Каждый бренд — про что-то свое. Кто-то демонстрирует трендовую одежду, которая уже есть, кто-то задает тренды, кто-то показывает какую-то свою историю. Выделить направления сложно. Каждый бренд уникален. Были дизайнеры, которые для нас стали открытием. Мы были удивлены и это было здорово. Всегда интересно, когда приходишь на показ, смотришь на коллег и удивляешься», — поделилась впечатлениями Валерия Лузина.

Впервые в рамках Недели моды была проведена обширная деловая программа, направленная на развитие индустрии моды в России. В креативном кластере ДОМНА прошла торгово-закупочная сессия с представителями торговли Уральского региона и приглашенными байерами.

Была организована демонстрация представленных брендов, индивидуальные встречи производителей с байерами и круглый стол по импортозамещению. В круглом столе приняли участие представители министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, администрации Екатеринбурга, генерального консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге, а также представители торговых предприятий и производителей одежды. Организатором выступил Центр «Гарантия качества».

Образовательная программа Недели моды была представлена Всероссийской научно-практической конференцией «Индустрия моды: дизайн, мода, образ жизни» с участием 40 спикеров. Такое мероприятие впервые проходило в Екатеринбурге, организовало его Уральский государственный архитектурно-художественный университет.

Участники конференции обсуждали ряд ключевых вопросов, посвященных ответам современной моды на вызовы времени. Особое внимание уделили новым возможностям российских брендов и стратегиям импортозамещения, отражению в моде национальной идентичности и перспективным трендам региональной модной индустрии, а также образованию кадров модной индустрии новейшего времени.

Модные показы, деловую и образовательную программу за все дни Недели моды посетили представители различных органов власти Екатеринбурга и Свердловской области, специалисты МИД России в Екатеринбурге, представители консульств и посольств Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Республики Беларусь, Италии, представители общественных организаций и делового сообщества, культурной среды, селебрити Екатеринбурга, СМИ.

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Фотографии предоставлены пресс-службой Недели моды в Екатеринбурге