Владельцы «Гринвича» пытаются взыскать $135 тыс. с магазина Marc O'Polo

Данная сумма является долгом за аренду, по версии компании «Инвестторгстрой, которая принадлежит владельцам ТРЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому.

Управляющая компания екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» подала исковое заявление к дистрибьютору одежды «Джамилько» на сумму $135 тыс. Речь идет о долгах за арендную плату для магазина Marc O'Polo. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Это не первое исковое заявления «Гринвича» к «Джамилько». Этой осенью суд вынес три решения по искам, касающихся арендной платы в период пандемии магазинов DKNY, Timberland и New Balance, которые ранее работали в торговом центре. Суммарно компания отсудила у «Джамилько» порядка $130 тыс. На сегодняшний день магазины прекратили свою работу в ТРЦ.

Напомним, что ТРЦ «Гринвич» в октябре подал два иска против Starbucks. Общая сумма исков составляет почти 6,5 млн руб., суд пока не принял их к рассмотрению. Ранее ТРЦ через суд потребовал более 20 млн руб. от магазинов сети Inditex.

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