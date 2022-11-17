Дмитрий Ионин: «Власть должна заступаться за инвестора»

На фоне глобальных изменений область как один из ключевых индустриальных и экономических центров страны адаптируется к новым условиям. Регион многое делает для импортозамещения в разных отраслях.

Дмитрий Ионин, который вошел в состав регионального правительства чуть более года назад в качестве заместителя губернатора Свердловской области, курирующего работу министерств цифрового развития и связи, инвестиций и развития, а также туризма, рассказал DK.RU о перспективах IT-отрасли, а также об инвестировании в импортозамещение.

Цифровизация

Губернатор Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что широкое внедрение цифровых технологий во все сферы жизни является важнейшим фактором конкурентоспособности и повышения качества жизни уральцев. В IT-сфере Свердловская область в топе по объему рынка и темпам прироста стартапов среди регионов России. Образовательная база в этом направлении тоже на высоте.

Но айтишников все равно не хватает: слишком большую нишу освободили ушедшие в этом году с рынка иностранные компании. Плюс айтишники склонны к миграциям, этот факт нельзя сбрасывать со счетов. Однако область планирует «заманивать» их интересными проектами.

Не грозит ли региону децифровизация? Как происходит импортозамещение в этой отрасли и каково ее состояние на сегодня?

— Объективно у нас в Свердловской области в плане цифровизации очень хорошая база. Количество аккредитованных в Минцифре IT-компаний на сегодняшний день — 760. А если посмотреть по таким видам экономической деятельности, как коммуникации, программное обеспечение и так далее, то насчитывается 3424 организации, работающие в данной сфере.

Плюс в регионе достаточно активно развиваются стартапы. По данным Фонда развития интернет-инициатив, Свердловская область вошла в ТОП-8 регионов России по объему рынка IT-стартапов и в ТОП-5 — по темпам прироста чистой прибыли в сфере IT. А «уральский Гугл» — СКБ Контур — находится в первой четверке по стране среди всех отечественных IT-компаний.

Задача нашего региона сейчас, в условиях, когда обострилась конкуренция за кадры в этой сфере, помочь бизнесу их сохранить: все знают, что айтишники склонны к различным формам трудовой миграции. С другой стороны, с уходом с рынка компаний из недружественных государств, освободились многие ниши для развития отечественных цифровых проектов, превращая IT в одну из самых перспективных отраслей в стране.

А Свердловская область может быть привлекательна для миграции айтишников, не из нее, а наоборот?

— Хороший IT-специалист — это не только история про деньги. Зачастую это творческие люди, им нужно предоставлять возможность решать сложные задачи: чем ярче и круче, тем привлекательнее. С учетом того, что в Свердловской области большой пул крупных компаний, нам таких специалистов заинтересовать проще.

По понятным причинам, сейчас очень востребованы импортозамещенные решения в сфере информационной безопасности, многие хотели бы проявить себя в этой сфере. У нас в регионе есть крупные компании, которые позволяют это сделать, например, «Экстрим-Безопасность», УЦСБ и «Тетроникс».

В продолжение темы про интересные задачи стоит упомянуть одного из крупнейших в России разработчиков компьютерных игр — екатеринбургскую компанию Targem Games. Недавно мы приезжали в офис к ребятам, знакомились с их работой. Интересно, что подавляющая доля доходов их бизнеса — это экспорт. Правда, если раньше это были поставки в недружественные страны, то теперь — в страны Азии. Это классический субъект креативной экономики с очень высокой добавленной стоимостью. И возможность для самореализации для наших IT-специалистов.

Сейчас мы обсуждаем с Targem Games общий образовательный проект и различного рода коллаборации, например, создание игры про Урал, где все наши самые интересные туристские локации могли бы быть отрисованы и оцифрованы. Это было бы интересно как с точки зрения продвижения игрового продукта, так и привлечения в регион туристов. Кроме того, у нас есть поручение председателя правительства России Михаила Мишустина к 2030 г. нарастить долю креативной экономики в ВВП страны в три раза.

Планируется ли в будущем заменить такие широко распространенные западные программы, как WhatsAPP и Windows, на отечественные?

— Раньше пользователи плотно сидели на иностранном программном обеспечении. Но сегодня переход на отечественное ПО — это вопрос не только патриотизма, но и информационной безопасности. Здесь есть позиция министра цифрового развития России Максута Шадаева, что, безусловно, мы не вправе диктовать частному сектору, какими программными продуктами они должны пользоваться, но органы государственной власти обязаны перейти на отечественное программное обеспечение, подав пример всем остальным.

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области переходит на отечественное ПО, в частности на систему Astra Linux. После это сделают и другие органы государственной власти. Что касается офисного пакета приложений, то многие уже работают на LibreOffice, а не на Microsoft Office. Вместо Zoom мы активно используем Контур Толк — это российский облачный сервис для аудио- и видеоконференций, разработка СКБ Контура. Вместо WhatsAPP мы с федеральным Минцифры и региональными коллегами используем VK teems.

Для нас это стратегия, чтобы не зависеть от недружественных шагов иностранных разработчиков. В связи с этим необходимо достаточно оперативно осуществить переход на отечественное ПО.

Успевает ли система образования готовить кадры для быстрорастущей IT-отрасли, какие здесь есть нюансы?

— Чуть больше 10 лет назад неплохо выстрелила идея создания уральского IT-кластера, которую продвигал Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив. Тогда начали активно раскачивать тему IT-образования в рамках радиофака УрФУ. Эта работа дала свои плоды: ежегодно по близким к IT профилям здесь обучается порядка 4700 студентов.

Плюс 35 колледжей и техникумов реализуют программы по направлению информатика и информационная безопасность. В этом году у них было 1715 бюджетных мест. Это серьезные цифры, но не надо забывать и про программы ускоренной подготовки.

Благодаря программе «Уральская инженерная школа», которая по инициативе губернатора была разработана и реализуется с 2015 г., у нас готовят высококлассных специалистов в области автоматизации промышленных производств и робототехники.

В 2021 г. Евгений Куйвашев заключил соглашение с УрФУ и СКБ Контуром по созданию образовательных центров ускоренной подготовки для высокотехнологичных секторов экономики. Научно-образовательный центр УрФУ — акселератор этих компетенций. Ежегодно здесь проходит ускоренную подготовку около 5 тыс. специалистов. Плюс в регионе работают центры дополнительного образования для школьников: IT-клубы и сеть технопарков «Кванториум». Там тоже можно осваивать информационные технологии и программирование.

Соответственно, в регионе есть где растить кадры. Но отрасль быстрорастущая, и в условиях задач и возможностей импортозамещения кадровый спрос до конца не удовлетворяется. Пока точно никакого перенасыщения рынка не предвидится.

На то, чтобы дефицит «мозгов» компенсировать, направлена и разрабатываемая по поручению Евгения Куйвашева программа по поддержке студенчества «Кампус». Она в том числе призвана «заякорить» в Свердловской области IT-специалистов. Кроме того, им поставлена задача, чтобы инфраструктура наследия Международного фестиваля студенческого спорта 2023 г. тоже служила для образовательных программ в цифровой сфере.

Инвестиции

Представители власти готовы водить инвесторов за руку, решать их проблемы с коммунальщиками и налоговиками. Для этого даже созданы специальные организации. В условиях импортозамещения объем инвестиций в регион растет. Новые проекты в разы масштабнее предыдущих.

В части финансирования инфраструктурных проектов отмечается смена акцента с типового планового расходования бюджетных средств на работу по увеличению объема частных инвестиций, а также на максимальное участие в федеральных программах, подаче заявок на целевые гранты и отраслевые субсидии.

Ярким и измеримым результатом смены инвестиционной стратегии стало получение от правительства РФ инфраструктурного бюджетного кредита на строительство производственных объектов под нужды АО «УЗГА» и других резидентов «Титановой долины» в размере более 1 млрд руб. Речь идет о развитии компетенций региона в авиастроении и получении продукции высокого передела. Запрос реального сектора экономики на создание в ОЭЗ готовых цехов для размещения производств был поддержан губернатором: Евгений Куйвашев добился выделения необходимых средств. Поручение готовить всю документацию к этой заявке получило как раз наше министерство инвестиций и развития.

Что сделано в Свердловской области для улучшения инвестиционного климата в этом году?

— В этом году мы — один из пилотных регионов, внедряющих обновленный региональный инвестиционный стандарт. В его структуру входят Инвестиционный портал, Инвестиционная карта и Инвестиционный комитет под руководством губернатора области Евгения Куйвашева. На федеральном уровне проект курируют лично первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов и глава «Деловой России» Алексей Репик.

Инвестиционная карта региона — это онлайн-база всех инвестиционных площадок, которые инвестор может использовать. Сюда входит не только информация о том, какие есть земельные участки, но также то, в какой они собственности, статусе, какие там есть точки подключения к инженерным сетям, какая инфраструктура.

Наша задача — превратить эту карту в полноценный инвестиционный портал. С помощью которого бизнес должен получить информацию вплоть до возможностей моделирования строящегося объекта, сроков подключения и экологического мониторинга.

Работа по созданию инвестпортала ведется по двум ведомствам — Минцифры и Мининвесту. Мы хотим собрать там пул ответственных организаций — МУГИСО, Минприроды, подключить администрации муниципалитетов. Таким образом, несколько кликов на инвестпортале заменит общение с большим количеством чиновников.

Для чего создано Агентство по привлечению инвестиций и Инвестиционный комитет, у них какие задачи?

— Гладко все может быть только на бумаге, а при таком сложном процессе, как реализация инвестпроекта, часто есть разного рода вопросы и проблемы. Тут власть должна заступаться за инвестора. Агентство по привлечению инвестиций занимается «утрамбовкой» вопросов, связанных с взаимодействием с органами власти, подключением к сетям, выделением земельных участков и т.д., а Инвестиционный комитет — разрешением сложных и конфликтных ситуаций.

Например, сейчас отрабатываем проблемы предприятия «Каменская катанка». Это классический субъект малого и среднего бизнеса. Но компания обратилась в инвестиционный комитет по факту того, что им и еще ряду их контрагентов надзорными органами выставлены финансовые требования, которые они считают завышенными. В такой ситуации мы не остаемся в стороне, выступаем в качестве арбитра и помогаем в урегулировании вопроса. Похожая ситуация была с крупным производителем картона ПКФ «Проминвест», инвестировавшим в производство в технопарке «ЕКАД-Южный», где нам удалось совместно решить спор.

Через сервис прямых подключений нашего инвестпортала каждый может обратиться в Агентство по привлечению инвестиций и в Инвестиционный комитет. Агентство, по сути, ведет инвестора за руку в вопросах подключения, а Инвесткомитет отрабатывает спорные ситуации.

В текущей ситуации интересно, как происходит инвестирование в промышленность и как здесь идет процесс импортозамещения?

— В этом плане показательны цифры. Ранее я уже говорил, что за первое полугодие объем инвестиций в основной капитал Свердловской области составил более 180 млрд руб. Для сравнения: за аналогичный период 2021 г. их объем составлял 134 млрд руб. Во многом это вызвано замещением покинувших нашу страну иностранных предприятий, а также изменением подхода крупных инвесторов. На Запад деньги больше не «ходят», практика показала, что там их просто отберут. И на самом деле выгоднее, чтобы деньги работали у себя на Родине.

Очень показательный, хоть и не самый масштабный пример — производство бумаги. Весной была реальная угроза возможного дефицита офисной бумаги. Раньше ее просто покупали за рубежом. Туринский ЦБК оперативно запустил линию производства белой офисной бумаги. Сейчас здесь ежедневно производится 7 тыс. пачек. Конкретный пример инвестиций в импортовытеснение.

Растет и количество крупных инвестпроектов. На ЕВРАЗ-НТМК, например, реализуется инвестпроект на сумму более 20 млрд руб. Это касается реконструкции рельсобалочного производства. Сейчас мы по поручению Евгения Куйвашева, вместе с Союзом промышленников и предпринимателей проводим стратегические сессии для того, усилить производственную кооперацию для этого крупного проекта. Выстроить определенного рода цепочки поставок узлов и оборудования отечественных предприятий.

Мы собирали в Нижнем Тагиле около 50 наших региональных предприятий. И, надо сказать, те, кто, может быть, ранее конкурировал между собой, сейчас оказались за одним столом и увидели, что их компетенции позволяют сделать определенный агрегат, который будет востребован другим производством, а значит, получится импортозаместить зарубежные аналоги и всем на этом заработать.

Из интересных инвестиционных проектов можно назвать компанию «Аллегро», которая на базе «Титановой долины» в Верхней Салде достраивает производство железнодорожных колесных пар. Объем инвестиций здесь составляет 16 млрд руб.

Во второй очереди «Титановой Долины» на Уктусе последние несколько лет развивается новая для нашего региона компетенция — авиастроение. Проект Уральского завода гражданской авиации, по сути, в принципе даст толчок к возрождению малой и средней авиации по стране.

Губернатор сейчас вышел на Минэкономразвития России с проектом по созданию третьей очереди «Титановой долины» в Алапаевске, где разместится электрометаллургическое производство. По плану, объем инвестиций туда составит десятки миллиардов рублей. На моей памяти инвестпроектов такого масштаба у нас еще не реализовывалось. Кроме того, в проработке находится еще один проект с участием крупного холдинга, который кратно больше и этой суммы.

Весь бизнес завязан на логистике. В этом году многие логистические цепочки перестроились. Какова в этом процессе роль Урала и Свердловской области?

— Есть такой постулат, что логистика — сфера планово-ситуационная. И действительно, как раз сейчас она глобально перестраивается под международную ситуацию. Теперь ориентация как экспорта, так и импорта идет через Восток. Соответственно, в этом плане у Свердловской области есть преимущество. Мы находимся в центре, у нас два транспортных коридора: первый — классический транспортный коридор Транссиб и автомагистрали с Запада на Восток, в том числе строящаяся сейчас трасса М-12 Москва-Казань-Екатеринбург, а есть еще меридиональный коридор с юга на север, включающий железную дорогу Екатеринбург-Ивдель и автодорогу Челябинск-Ивдель-Ханты-Мансийск и дальше. Также у нас есть современнейший авиахаб в виде аэропорта Кольцово.

На фоне глобального изменения грузовых и пассажирских потоков губернатор Евгений Куйвашев инициировал реализацию в Свердловской области проекта «Сухой порт». Это решение, основанное в том числе на географическом положении Среднего Урала, в краткосрочной перспективе обеспечит существенный прирост экономики региона за счет развития транспортно-логистического комплекса.

Буквально в начале ноября был открыт ТЛЦ «Уральский» в Екатеринбурге, который построили в очень короткие сроки — за полтора года. Сейчас он уникален не то что для нашего региона, а в принципе для восточной части страны.

На сегодня грузооборот здесь составляет 1 млн тонн, а к 2030 г. составит более 30 млн тонн в год. Это только по одному ТЛЦ «Уральский», а ведь есть ряд проектов другого формата в районе Кольцово, в Седельниково, фулфилмент-центры ряда федеральных игроков, типа недавно построенных при поддержке нашего Агентства по привлечению инвестиции Ozon, «Детский Мир» и т.д.

Важно, что развитие логистики — это еще и возможность подтянуть смежные отрасли: транспортно-экспедиционные услуги, банковские, страховые, финансовые услуги, долгосрочное складирование, торговлю. Это прорывная идея, которая создает не новую, но топовую компетенцию для нашего региона.

Насколько активно инвесторы интересуются туризмом в нашем регионе и почему ему уделяется много внимания со стороны властей?

— Туризм — это не только про то, что человек приехал и заночевал в гостинице. Туризм — это очень серьезный драйвер экономики, который дает мультипликативный эффект, подталкивая к развитию около 50 смежных отраслей. Турист, приехавший в регион, вкладывается в развитие местных производителей продуктов, общепит, средства размещения, в транспорт, культуру и так далее.

В этом году официально внутренний туристический поток в стране превысил внешний. Началось это еще во времена пандемии, когда мы начали смотреть вокруг себя и обнаружили, что у нас много интересных мест, куда можно поехать. Мы называем это «отдых в пределах объема одного бензобака». Сейчас отрасль получает серьезные меры государственной поддержки, потому что объективно пока туристическая инфраструктура не совсем успевает за ростом спроса. Все приличные локации уже забронированы до конца года, потому наша задача помогать в строительстве инфраструктуры. Начиная от банальных теплых туалетов на турмаршруте и заканчивая проектами масштаба «Баден-Баден», Гора Белая и др.

В 2020 г. турпоток в Свердловской области был меньше миллиона, в 2021-м — уже полтора. Данные предоставлены Росстатом в основном по средствам размещения, за 2022 год у нас стоит задача перешагнуть цифру в 1,88 млн туристов. Также, исходя из статистики, мы можем назвать самые популярные локации в Свердловской области. Так, на майские праздники это Музей военной техники УГМК в Верхней Пышме, в течение года — природный парк «Оленьи ручьи» и Невьянск.

Какие еще туристические объекты региона планируется развивать и какую поддержку им может оказать правительство?

— Можно привлекать федеральные меры поддержки — на следующий год мы входим в тройку лидеров среди регионов России среди получателей федеральных субсидий и грантов в сфере туризма. В середине года мы получили от федеральных властей согласие на выделение целевых средств в размере более 582 млн руб. на развитие туристической инфраструктуры Свердловской области.

Как регион мы также можем помогать, создавая туристические маршруты. На сегодня у нас разработано более 50 туристических маршрутов. Один из них — Демидовский маршрут, соединяющий Екатеринбург, Невьянск и Нижний Тагил, — благодаря усилиям Центра развития туризма Свердловской области получил статус национального. Он уже пользуется спросом и все объекты туристической инфраструктуры, которые на нем расположены, получают определенную загруженность.

В туризме есть реальные инвесторы, как небольшие местные, так и крупные, и их количество растет. Например, развитием Конжаковского камня и Перевала Дятлова занимаются локальные инвесторы, а крупные готовы заходить в рамках кластерного подхода. У нас есть кластер Гора Белая и в процессе создания еще два — Большая Сысерть и Река Чусовая.

В 2023 г. мы сможем поддержать около 70 предпринимательских инициатив по развитию туристической инфраструктуры частичным софинансированием. Мы провели конкурс «Уральские каникулы» и отобрали 75 проектов разного формата: сможем помочь им не только деньгами, но также образованием и оформлением, то есть показать, как можно использовать для развития грантовую поддержку. Среди проектов — пчелиная ферма в Сысерти, Сад Алапаевского завода, «Краеведы в кедах» из Полевского и многие другие.

На интересах таких холдингов, как УГМК, ТМК, ЕВРАЗ, завязан промышленный туризм, потому что у этих предприятий есть свои интересы с точки зрения имиджевой и профориентационной истории.

Причем промтуризм, он разный — можно покататься на БелАЗе на Качканарском ГОКе или посмотреть работу одного из крупнейших в мире молотов на цехах ВСМПО, а можно съездить на хладокомбинат в Екатеринбурге, где вас научат делать мороженое. И это тоже перспективное направление туризма.

Благодаря усилиям руководителя Свердловской железной дороги Ивана Колесникова у нас активно подключились к развитию туризма структуры РЖД. В этом году мы совместными усилиями запустили туристический поезд выходного дня в Каменск-Уральский, а также поезд в Оленьи ручьи, очень популярный. В начале декабря запустим ретро-поезд через восстановленный старый вокзал на Шувакише в музей УГМК. Я думаю, что и он будет крайне востребован, честно сказать, самому не терпится попробовать прокатиться по этому маршруту выходного дня.

Инвестиции — это вопрос выживания страны, поэтому наша задача как государства водить инвестора за руку, помогать ему реализовывать и постепенно автоматизировать эти процессы через Инвестпортал, через Агентство по привлечению инвестиций, через разрешение споров в рамках Инвестиционного комитета.

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