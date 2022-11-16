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В Екатеринбурге стартовали съемки фильма с актерами Коляда-театра

В Екатеринбурге стартовали съемки фильма с актерами Коляда-театра
Иллюстрация: DK.RU

Фильм Антона Елисеева «Русская сказка» будут снимать в том числе в лесу и на железнодорожных станциях, планируется выезд съемочной группы и на заснеженные поля.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

В Екатеринбурге 15 ноября стартовали съемки фильма Антона Елисеева «Русская сказка». Картину снимают в сотрудничестве со Свердловской киностудией, сценарий был написан в соавторстве с уральским драматургом Романом Козырчиковым, в фильме сыграют актеры Коляда-театра.

В «Русской сказке» расскажут про мальчика Колю, которого после смерти матери отправили жить в деревню к бабушке. Мальчик встречает сводного брата, выясняет семейные тайны, пытается сбежать из деревни, где нет даже железнодорожной станции…

Фильм будут снимать в глухом лесу, на заснеженных полях и рядом с железнодорожными путями. Картина станет дебютом для исполнителей главных ролей — 14-летних Юрия Аникина и Владислава Сидоренко. В других ролях снимаются актеры екатеринбургского театра Николая Коляды. 

Напомним, в декабре DK.RU писал, что фильм о Борисе Рыжем, поэте из Екатеринбурга, готовят к выходу в прокат.  Главную роль в фильме Семена Серзина сыграл Евгений Алехин. Также сообщалось о съемках фильма про Павла Бажова, в подготовке сценария которого принимала участие дочь писателя, Ариадна Бажова-Гайдар.

 

Автор: Александра Клименко
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