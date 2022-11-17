«На Алтае такие ванны делают на каждом углу, а на Урале пантоцентр пока один»

Рога оленя или панты нашли широкое применение на Востоке. В России как средство оздоровления они непопулярны. Пока. Рассказываем о единственном на Урале пантоцентре.

Панты марала — редкий для России и для Урала, но популярный на Востоке бизнес. По сути, его основа — это нетрадиционная медицина. Хотя, если учитывать, что в Китае и Корее лечение пантами применяется столетиями, его вполне можно считать традиционным.

В России использование пантов не нашло широкого распространения. Правда, на Алтае разведение маралов — один из популярных видов животноводства, однако его продукция идет в основном на экспорт. Сейчас популяризацией применения пантов для поддержания здоровья занимаются энтузиасты. В Екатеринбурге и на Урале пантоцентр вообще пока один.

Евгения Можаева, директор Алтайского оздоровительного пантоцентра, рассказала DK.RU про пантовые ванны и как они помогают поддерживать здоровье.

Справка DK.RU Марал — подвид благородного оленя, которые живут практически по всему миру, в России они чаще обитают на Алтае.

Панты — рога маралов. Они имеют трубчатую неороговевшую структуру и наполнены кровью, а сверху покрыты тонкой кожей с короткой мягкой шерстью. Пантовые ванны — одна из разновидностей спа-процедур с применением свежего водного экстракта из вываренных рогов марала или раствора его концентрата. Разведение маралов — популярный вид животноводства в Алтайском крае и прибыльный бизнес. Это практически безотходное производство: из крови делают лекарства, из шкур — одежду и обувь, мясу тоже находится применение, но панты — самое ценное в этом бизнесе. На их основе делается множество препаратов, использующихся в восточной медицине. До 70-х годов XX века международный рынок пантопродуктов был разделен между СССР, Китаем и Южной Кореей. После Россия утратила пальму первенства. По данным издания сельхозпортал.рф, сегодня пантовое мараловодство считается одним из самых перспективных направлений в сельскохозяйственной отрасли Алтая. Но его продукция в самой России особого спроса не имеет. Единственный способ продать ее — наладить экспорт в Корею или Китай.

Евгения, как можно поддерживать здоровье после пятидесяти и как этому способствуют пантовые ванны?

— С возрастом у человека ухудшается самочувствие — и это не имеет медицинской привязки: то, что человек с легкостью делал в 30 лет, в 50 ему сделать гораздо сложнее.

Самые простые способы поддерживать себя в форме — соблюдать режим дня, питание, физическую нагрузку по силам, не чрезмерную, — прогулки, спорт, плюс позитивные эмоции.

Пантовые ванны — это процедура, которая помогает восстанавливать силы, напитывает организм полезными веществами, микро- и макроэлементами. Все дело в полезных травах, которыми питаются олени на горных склонах Алтая.

В пантах концентрируются все полезные вещества из них. Это доказано исследователями — биологами и медиками. В советское время существовал научно-исследовательский институт, который занимался именно изучением пантов и крови. В 90-е годы он практически закрылся.

А сейчас в России никто не продолжает эти исследования?

— Сейчас эта тема поддерживается энтузиастами, но их становится все больше. Маральники никуда не исчезли. Маральник — это ферма, только на ней содержат не коров, овечек и коз, а маралов. И они живут не в специальном помещении, а на большой территории, на свободе, почти в условиях дикой природы. Конечно, эта территория ограничена достаточно высоким забором. Он оберегает от выхода животных наружу и защищает от хищников.

Питание им в основном предоставляется только зимой. И это не комбикорм с костной мукой, чтобы у них наращивалась масса, нет, это ветки и дополнительно овес. То есть природная экологичная еда.

Насколько широко такая процедура, как пантовая ванна, применяется в спа-центрах в Екатеринбурге?

— У нас в городе, насколько я знаю, пантовые ванны делают только в одном из премиальных фитнес-клубов, но она там с гидромассажем, это значит, они делают ее с концентратом, потому что в гидромассажную ванну нельзя заливать, например, наш пантовый отвар, потому что он дает очень большой осадок из остатков. Также ее делают в некоторых санаториях, но и там используют концентраты. На Алтае пантовые ванны предлагают на каждом углу, но их качество там также разное.

Так что в Екатеринбурге и в целом на Урале ее нельзя назвать широко распространенной.

Что лечат с помощью пантотерапии?

— Пантотерапия — это точно не лечение. Это именно поддержка организма, придание дополнительных сил. Но происходит она не по тому же механизму, как, например, действует энергетик.

Дело в том, что в энергетике нет практически ничего, кроме сахара, но он заставляет организм высвобождать собственные силы, отложенные на экстренный случай. А потом наступает естественный отток энергии и самочувствие становится еще хуже, чем было до этого.

Пантовые ванны или пантогематоген (делается из крови марала) не забирают у организма «запасную» энергию, а привносят дополнительные силы за счет своих полезных свойств. То есть это дополнительное питание, благодаря которому у человека появляется больше энергии и сил, улучшается мужское и женское здоровье. Когда человек использует панты — оздоравливается организм в целом. Это дополнительный источник ресурсов.

Пантотерапия показана только людям в возрасте?

— Кроме возраста, есть и другие показания. Она подходит тем, кто много работает — умственно или физически, тем, кто живет в напряженном ритме. Например, предприниматели, на мой взгляд, это люди, которые находятся в вечном движении, потому что если ты остановишься, то откатишься назад.

Пантотерапия нужна тем, кто работает на дальнем севере, в сложных условиях, или спортсменам. Тем, кто должен все время быть на коне, в форме, в тонусе — этим людям данная процедура просто необходима. Плюс ее можно рекомендовать тем, у кого уже чувствуется снижение мужской функции от стрессов.

Пантовые ванны можно готовить дома из концентрата, а вы как готовите, так же?

— Нет, мы варим отвар из пантов сами, концентрат не используем. Если такую процедуру делать в домашних условиях, то нужно понимать, что качество отвара будет заметно хуже, потому что готовить его нужно при постоянной температуре на специальном оборудовании.

Содержание полезных веществ в концентрате намного ниже, плюс в него добавляют консерванты, потому что это биологический продукт. За счет этого эффект также снижается. В принципе, концентрат вообще малополезен, неважно, дорогой или дешевый.

Мы используем замороженные рога оленя в вакуумной упаковке, которые нам доставляют прямо с Алтая из маральника с одноименным названием «Алтай». Там содержится около 300 голов маралов, каждого питомца знают в лицо, но поголовье с каждым годом увеличивается за счет естественного прироста.

Пантовая ванна принимается курсом по десять сеансов в течение двадцати дней, то есть одна ванна в два дня. Для тех, у кого нет времени на такой курс, у нас есть разовая ванна, которую можно принимать либо раз в месяц, либо по необходимости: захотел — принял. От нее тоже есть эффект, потому что туда добавлена двойная порция отвара.

Разовая ванна принимается вместе с кедровой бочкой, между ними проводится скрабирование, или пантовое очищение: поры расткрываются, идет более полноценное впитывание, проникновение полезных веществ через поры.

Курс приема такого рода разовых ванн — один-два приема в месяц. Регулярность курсов разовых ванн — два-три курса в год, их эффект сохраняется надолго. Если человек в постоянном напряжении, то можно принимать ванны три курса в год, если у человека спокойная жизнь, то достаточно раза, чтобы поддержать силы, укрепить иммунитет.

На Востоке панты применяют для лечения. У вас есть такой опыт?

— Первой на пантовые ванны реагирует кожа. Она становится эластичной, бархатистой, упругой. Для женщин это важно. Мужчины сюда идут за одним, женщины — за другим. Женщинам хочется похудеть, повысить обмен веществ. Так эти ванны тоже работают.

К нам приходят люди, у которых есть псориаз. Они тоже отмечают высокий эффект: кожа улучшается, фактор стресса снижается, организм лучше себя чувствует, уменьшается количество высыпаний и их интенсивность. Приходят и те, у кого проблемы с суставами, они также чувствуют облегчение.

А есть противопоказания?

— Противопоказания есть — это все новообразования. С этим лучше точно не рисковать. Далее — неконтролируемая гипертония. Часто приходят мужчины, которые говорят «у меня все хорошо», мы меряем давление перед процедурой, а там раз — и 150. В целом давление с течением курса нормализуется. Также из противопоказаний — все сердечно-почечно–печеночные недостаточности.

Что вы хотели бы сказать тем, кто предпочитает восстанавливать силы, лежа на диване?

— Если человеку хочется лежать на диване и ничего не делать, значит, его силы уже на исходе и ему срочно нужны пантовые ванны. Нужно собрать свою волю в кулак и нести свое тело… не обязательно к нам, можно оздоравливаться и другими способами. Человек сам волен выбирать — пойти к врачу или еще куда-то, но если вопрос стоит так, что никуда не хочется и ничего не нужно, то это признак того, что организм иссяк и ему необходима поддержка.