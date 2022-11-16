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Жерар Депардье больше не работает в России. Француз закрыл свой продюсерский центр «ПЦ ЖД»

Жерар Депардье больше не работает в России. Француз закрыл свой продюсерский центр «ПЦ ЖД»
Иллюстрация: ТАСС

Приостановлена работа над фильмом об эскадрилье «Нормандия — Неман», который планировалось снимать в Калининграде. Продюсер жалуется на простой в развитии аудиовизуальных проектов в России.

#НОВОСТИ

Актер Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр развития аудиовизуальных проектов «ПЦ ЖД» в России из-за простоя. Также он заявил о приостановке работы над фильмом об эскадрилье «Нормандия — Неман», который Депардье намеревался снимать в Калининградской области как российско-французский проект. Его друг и продюсер Арно Фрилли подчеркнул, что решение «ни в коем случае не связано с нынешней ситуацией из-за кризиса на Украине», пишет ТАСС:

Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики. Что касается Жерара, то он по-прежнему очень мотивирован на участие в проектах в России. Что касается закрытия [продюсерского центра], то оно не связано с остановкой этого конкретного проекта [по созданию фильма].

В марте 2022 г. Депардье выступил против войны в Украине, осудив «безумные» действия президента РФ. В ответ в Кремле сказали, что Депардье «скорее всего, не полностью понимает, что происходит» и предложили лишить его гражданства.

Автор: Андрей Широков
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