Екатеринбург в числе лидеров страны по выдаче IT-ипотеки

Новые льготные условия для покупки жилья заинтересовали уральцев, Сбер уже выдал по этому направлению более 550 млн руб.

Екатеринбург вошел в пятерку городов с наибольшим объемом выдачи IT-ипотеки. С запуска программы местные специалисты сферы информационных технологий получили в Сбере льготные кредиты на общую сумму 564 млн руб. также в первую пятерку вошли Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка, рассказал, что сегодня на Средний Урал приходится свыше 50% всех жилищных кредитов, выданных финансовой организацией по программе IT-ипотеки на территории УрФО.

Это еще раз подтверждает, что наш регион не зря считается одним из центров развития современных информационных технологий в России и обладает большим ресурсом квалифицированных специалистов, — подчеркнул Владислав Шиленко.

Получить IT-ипотеку по ставке от 4,7% могут сотрудники организаций, которые ведут деятельность в области информационных технологий, аккредитованы Минцифры РФ и пользуются налоговыми льготами. Ипотечникам должно быть от 22 до 44 лет включительно. С учетом НДФЛ доход сотрудника за последние три месяца работы должен составлять не менее 150 тыс. руб., если он трудится в городе-миллионнике, и не менее 100 тыс. руб. для городов с населением до 1 млн человек. По госпрограмме можно купить готовое или строящееся жилье, участок с жилым домом, земельный участок под строительство, построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП.

Ранее DK.RU писал о ситуации на рынке недвижимости Екатеринбурга.

В октябре, напомним, выходили прогнозы о скором сокращении ипотечного рынка страны. Центробанк называл сразу несколько предпосылок для этого.