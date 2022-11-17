Власти Екатеринбурга хотят построить вторую и третью ветки метро

Кроме того, что в метрополитене появятся еще две линии, планируется продлить первую. Однако сроки пока не называются.

В Екатеринбурге появятся вторая и третья линии метрополитена, а первую продлят. Об этом заявил заместитель начальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов на форуме «Города России 2030: вызовы и действия 2.0», сообщает Е1.RU.

В пресс-службе мэрии сообщили, что, кроме метрополитена, планируется развивать и наземный транспорт, а именно: власти планируют строительство трамвайной ветки между Екатеринбургом и Среднеуральском по аналогии маршрута до Верхней Пышмы.

Напомним, что мэрия анонсировала появление в Екатеринбурге наземного метро. В сентябре была озвучена его стоимость — 100 млрд руб. Средства планируется взять из федерального и городского бюджетов, также планируется привлекать средства ОАО «РЖД». Протяженность наземного метро должна составить 31 км, для этого необходимо проложить еще 7,5 км рельсов.

По планам властей, по кольцевой ветке вокруг города будет курсировать основной маршрут, из районов к нему будут протянуты радиальные линии. Маршрут можно посмотреть в материале DK.RU: Екатеринбург договорился о строительстве наземного метро с СвЖД.