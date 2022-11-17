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На Урале стартует конкурс PR-проектов «Серебряный лучник»

На Урале стартует конкурс PR-проектов «Серебряный лучник»
Иллюстрация: пресс-служба конурса

К участию приглашаются специалисты по коммуникациям. Победитель войдет в шорт-лист национальной премии. Масштаб неважен: это могут быть как комплексные медиакампании, так и узконаправленные акции.

#МАРКЕТИНГ#НОВОСТИ

Ежегодная региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал объявила о начале приема заявок на конкурс. Принять участие могут коммуникационные проекты, реализованные в этом году на территории Уральского федерального округа. Заявки принимаются на сайте luchnik-ural.ru до 23 декабря 2022 г.

Правила конкурса не ограничивают масштаб и формат проектов: это могут быть как комплексные медиакампании и стратегии, так и узконаправленные акции и события. Выдвигать проекты на конкурс могут заказчик, исполнитель, коллектив авторов или группа экспертов — при условии обладания правами на заявленный проект.

В этом сезоне заявки на премию «Серебряный Лучник» – Урал принимаются в шести номинациях — «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты», «Коммуникации в благотворительности», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий». Оператором премии выступает агентство АГТ.

На Урале подводить итоги коммуникационного сезона всегда интересно и приятно. Корпорации, агентства, общественные организации активно конкурируют друг с другом по числу ярких оригинальных проектов, кампаний и ивентов. Отрасль в регионе развивается и с каждым годом становится все сильнее. Выбирать лучших при таком раскладе сложно, но увлекательно, — комментирует исполнительный директор премии Егор Егошин.

Шорт-лист будет сформирован в январе, финал конкурса и награждение победителей пройдут 11 февраля. Один проект из числа победителей на Урале войдет в шорт-лист XXVI Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Кроме того, десять проектов из шорт-листа будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

Напомним, что в прошлом году в состав шорт-листа «Серебряного лучника» вошли 22 проекта Свердловской и Челябинской областей в номинациях «Маркетинговые коммуникации», «Коммуникации в благотворительности», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий», «Антикризисные коммуникации».

Обладателем гран-при стал проект «Нейрогимнастика для серебряного возраста»  преподавателей и магистрантов Уральского федерального университета.

Читайте также на DK.RU: В 2021 г. Свердловская область стала лидером по числу социальных проектов, победивших в федеральном конкурсе.

Автор: Татьяна Юстус
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