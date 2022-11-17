Bloomberg: рецессия в России продлится еще минимум год, но коллапса все же не произошло

Прогноз аналитиков агентства во многом схожи с расчетами Минэкономразвития России. Падение ВВП сопровождается риском глубочайшей с 2008 г. рецессии.

Аналитики Bloomberg спрогнозировали рецессию в России до третьего квартала 2023 г. Агентство считает, что пик спада придется на 2022 г., затем падение станет медленнее. Минэкономразвития России также считает, что в 2023 г. экономический спад будет слабее нынешнего.

Рост экономика России покажет не раньше конца лета – начала осени 2023 г., пишет Bloomberg со ссылкой на своих аналитиков. В этом году ВВП страны упадет примерно на 3,5%, в следующем году снижение составит 2%. В конце зимы ожидания, напомним, были куда хуже, но и сейчас сохраняется риск самой глубокой со времен кризиса 2008 г. рецессии, предупреждает агентство.

Во-первых, энергетический сектор и производство продолжат сокращаться из-за санкций. Во-вторых, некоторые из ключевых инструментов, которые Россия использовала для стимулирования внутреннего спроса в течение этого года, такие как неразборчивые ипотечные субсидии, теперь исчерпаны, — заявил экономист агентства Александр Исаков.

Росстат 16 ноября опубликовал свою оценку состояние экономики в третьем квартале 2022 г. Реальный ВВП, предварительно, снизился на 4% относительно этого же периода 2021 г., во втором квартале падение составляло 4,1%. Первый квартал, напомним, был завершен с ростом в 3,5%. Падение в третьем квартале по сравнению со вторым не раскрывали.

Спад зафиксирован в сферах оптового и розничного товарооборота, грузооборота и обрабатывающего производства. Рост отмечен в отрасли строительства и сельского хозяйства. Bloomberg указывает, что строительство растет за счет ипотечных субсидий государства.

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Также накануне аналитики Economist Intelligence Unit рассказали о главных мировых рисках, экономических, политических, военных, экологических. Среди них — ситуация в Украине, холодная зима в Европе на фоне энергетического кризиса, ухудшение отношений между США и Китаем и т.д.