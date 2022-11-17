Екатеринбургу купят 25 трехсекционных трамваев

10 обещали купить уже к лету, а остальные, видимо, когда найдутся средства. Кроме того, в следующем году власти планируют запустить трамвайную линию в Академическом.

Администрация Екатеринбурга планирует закупить 25 трехсекционных трамваев в следующем году, сообщает 66.RU. Ранее речь шла только о десяти трамваях к 300-летию города. Также в следующем году планируется открыть трамвайную ветку в Академическом.

«Мы понимаем уже, на каких маршрутах они должны стоять. Мы провели большую работу в 2019-2020 годах с московским институтом и понимаем, какие нужны изменения», — сообщил на форуме «Города России 2030» замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Он уточнил, что закупать трамваи могут начать в 2023 г., но на это еще предстоит найти средства. Напомним, что 10 новых трамваев власти обещали запустить в Екатеринбурге к его 300-летию, а вместе с ними 50 троллейбусов. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он уточнил, что трамваи планируется приобрести у «Уралтрансмаша».

Ранее о необходимости замены части городского общественного транспорта рассказал заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. На сегодняшний день в Екатеринбурге 452 трамвая и 231 троллейбус, средний возраст трамваев — 36 лет, а троллейбусов — 24 года. По его словам, заменить нужно 387 трамвайных вагонов и 178 троллейбусов.

Трамвайная ветка в екатеринбургский Академический начнет функционировать на год раньше, чем планировалось. Первые трамваи поедут в район уже в 2023 году. Это станет возможным благодаря использованию трамваев с автономным ходом, не требующих контактной линии, заявил вице-мэр города Алексей Бубнов на «Форуме городов», передает ЕАН.

Вице-мэр отметил на форуме «Города России – 2030», что линию запустят либо за счет государственного финансирования, либо по концессии. Предполагаемые модели трамваев, которые поедут в Академический, представил на форуме представитель «Уралтрансмаша».

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