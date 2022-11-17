Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.11
60,34
62,66
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Екатеринбургу купят 25 трехсекционных трамваев

Екатеринбургу купят 25 трехсекционных трамваев
Иллюстрация: ru.freepik.com

10 обещали купить уже к лету, а остальные, видимо, когда найдутся средства. Кроме того, в следующем году власти планируют запустить трамвайную линию в Академическом.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга планирует закупить 25 трехсекционных трамваев в следующем году, сообщает 66.RU. Ранее речь шла только о десяти трамваях к 300-летию города. Также в следующем году планируется открыть трамвайную ветку в Академическом.

«Мы понимаем уже, на каких маршрутах они должны стоять. Мы провели большую работу в 2019-2020 годах с московским институтом и понимаем, какие нужны изменения», — сообщил на форуме «Города России 2030» замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Он уточнил, что закупать трамваи могут начать в 2023 г., но на это еще предстоит найти средства. Напомним, что 10 новых трамваев власти обещали запустить в Екатеринбурге к его 300-летию, а вместе с ними 50 троллейбусов. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он уточнил, что трамваи планируется приобрести у «Уралтрансмаша».

Ранее о необходимости замены части городского общественного транспорта рассказал заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. На сегодняшний день в Екатеринбурге 452 трамвая и 231 троллейбус, средний возраст трамваев — 36 лет, а троллейбусов — 24 года. По его словам, заменить нужно 387 трамвайных вагонов и 178 троллейбусов.  

Трамвайная ветка в екатеринбургский Академический начнет функционировать на год раньше, чем планировалось. Первые трамваи поедут в район уже в 2023 году. Это станет возможным благодаря использованию трамваев с автономным ходом, не требующих контактной линии, заявил вице-мэр города Алексей Бубнов на «Форуме городов», передает ЕАН.

Вице-мэр отметил на форуме «Города России – 2030», что линию запустят либо за счет государственного финансирования, либо по концессии. Предполагаемые модели трамваев, которые поедут в Академический, представил на форуме представитель «Уралтрансмаша».

Читайте также на DK.RU: В микрорайоне Солнечный начали строить трамвайное кольцо.

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Маски-шоу» в кафе «АндерСон». Бизнесмены попросили о помощи«Маски-шоу» в кафе «АндерСон». Бизнесмены попросили о помощи
  • В Екатеринбурге начинается отселение домов, попавших под КРТВ Екатеринбурге начинается отселение домов, попавших под КРТ
  • Дети беженцев, релокантов и призывников в одной школе. Как им объяснить, что происходит?Дети беженцев, релокантов и призывников в одной школе. Как им объяснить, что происходит?
  • Без помощи солнца: необычную клубничную ферму на Среднем Урале откроют в 2023 г.Без помощи солнца: необычную клубничную ферму на Среднем Урале откроют в 2023 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.