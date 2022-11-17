Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.11
60,34
62,66
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Дерипаска: «Скорый крах доллара — не думаю...»

Олег Дерипаска
Олег Дерипаска. Иллюстрация: РИА

«Стравливают людей, как собак на какой-то адской псарне». Миллиардер вновь сделал громкое заявление о современном мироустройстве.

#КРИЗИС#НОВОСТИ

Российский миллиардер Олег Дерипаска выразил сомнения в том, что доллар США в ближайшее время рухнет. Он считает, что крах с куда большей долей вероятности ждет некую группу людей. В своем телеграм-канале он написал:

Скорый крах доллара — не думаю… Скорее крах этого муд...чья, которое расшатывает мир по всей Земле последние 20 лет в угоду своему ВПК.

Дерипаска заявил, что такая политика позволяет «идиотам повсюду заниматься тем же самым», из-за чего страдают борьба с глобальным потеплением, замедляется борьба с бедностью, останавливается развитие ядерной энергетики, мирное освоение космоса и океана.

Стравливают людей, как собак на какой-то адской псарне, — заключил Дерипаска.

Ранее миллиардер сравнил ситуацию с американским госдолгом с той, что сложилась с государственными краткосрочными облигациями в России перед дефолтом 1998 г. При этом Дерипаска признает, что «серьезные последствия» в виде дефолта в случае с бумагами Минфина США очень маловероятны.

Как писал DK.RU, ранее Дерипаска высказывал свое мнение о продолжительности мирового экономического кризиса. По его мнению, он не продлится больше трех лет:

Затем главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми (!!!) странами. Просто какой-то запредельный уровень вранья и провокаций по всему миру в эти дни. Фальсифицируются уголовные дела, а правоохранительные и судебные органы по всему миру стали послушными орудиями в руках политиков, как будто позабывших о праве и честном правосудии.

По мнению миллиардера, нас ждет полная деполитизация организаций системы ООН и международных судебных институтов, с обязательным регулярным переносом их штаб-квартир в разные страны, чтобы лишить принимающие страны административных рычагов воздействия на их работу и принимаемые ими решения. 

Читайте также: Покупал цветы и iPhone. Прокуратура США обвинила Дерипаску в уклонении от санкций

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Маски-шоу» в кафе «АндерСон». Бизнесмены попросили о помощи«Маски-шоу» в кафе «АндерСон». Бизнесмены попросили о помощи
  • В Екатеринбурге начинается отселение домов, попавших под КРТВ Екатеринбурге начинается отселение домов, попавших под КРТ
  • Дети беженцев, релокантов и призывников в одной школе. Как им объяснить, что происходит?Дети беженцев, релокантов и призывников в одной школе. Как им объяснить, что происходит?
  • Без помощи солнца: необычную клубничную ферму на Среднем Урале откроют в 2023 г.Без помощи солнца: необычную клубничную ферму на Среднем Урале откроют в 2023 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.