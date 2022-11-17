Дерипаска: «Скорый крах доллара — не думаю...»

«Стравливают людей, как собак на какой-то адской псарне». Миллиардер вновь сделал громкое заявление о современном мироустройстве.

Российский миллиардер Олег Дерипаска выразил сомнения в том, что доллар США в ближайшее время рухнет. Он считает, что крах с куда большей долей вероятности ждет некую группу людей. В своем телеграм-канале он написал:

Скорый крах доллара — не думаю… Скорее крах этого муд...чья, которое расшатывает мир по всей Земле последние 20 лет в угоду своему ВПК.

Дерипаска заявил, что такая политика позволяет «идиотам повсюду заниматься тем же самым», из-за чего страдают борьба с глобальным потеплением, замедляется борьба с бедностью, останавливается развитие ядерной энергетики, мирное освоение космоса и океана.

Стравливают людей, как собак на какой-то адской псарне, — заключил Дерипаска.

Ранее миллиардер сравнил ситуацию с американским госдолгом с той, что сложилась с государственными краткосрочными облигациями в России перед дефолтом 1998 г. При этом Дерипаска признает, что «серьезные последствия» в виде дефолта в случае с бумагами Минфина США очень маловероятны.

Как писал DK.RU, ранее Дерипаска высказывал свое мнение о продолжительности мирового экономического кризиса. По его мнению, он не продлится больше трех лет:

Затем главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми (!!!) странами. Просто какой-то запредельный уровень вранья и провокаций по всему миру в эти дни. Фальсифицируются уголовные дела, а правоохранительные и судебные органы по всему миру стали послушными орудиями в руках политиков, как будто позабывших о праве и честном правосудии.

По мнению миллиардера, нас ждет полная деполитизация организаций системы ООН и международных судебных институтов, с обязательным регулярным переносом их штаб-квартир в разные страны, чтобы лишить принимающие страны административных рычагов воздействия на их работу и принимаемые ими решения.

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