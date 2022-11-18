Сети 4G в Новокольцовский тянут на глубине пяти метров под трассой

Для того, чтобы провести волокно в новый микрорайон, используют горизонтально-направленное бурение, сохраняющий и дорожное покрытие, и лесной ландшафт.

Завершается монтаж линий связи для деревни Международного фестиваля университетского спорта. Оптика монтируется под Кольцовским трактом, в Новокольцовском специалисты «Ростелекома» уже подготовили специальный кабельный канал и оборудовали канализацию.

О ходе работ рассказал Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:

Всего специалисты смонтируют более 30 километров оптических магистралей, из которых четыре километра — под Кольцовским трактом и вдоль него на глубине пяти с половиной метров.

Для прокладки кабеля специалисты применили горизонтально-направленное бурение — метод, который позволяет беречь дорожное покрытие и лесной ландшафт. Связисты сделали два котлована и расположили в точке входа специальную установку, которая пробурила подземную скважину. Оптическая интернет-магистраль была смонтирована в специальной трубе из полиэтилена.

Следить за глубиной и направлением связистам помогает система локации, благодаря ей во время монтажа рабочие не рискуют задеть сторонние коммуникации. Созданные подземные тоннели специалисты усилили особенной строительной смесью — бетонитом. Укрепление проводилось сразу по ходу работ: машина распределяла раствор вокруг бура, фиксируя стенки тоннеля. Это защищает созданный канал от возможного обрушения.

В результате работ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга появится сеть стандарта 4G (LTE). Ранее DK.RU писал о такой технлологии прокладке сетей, ее особенностях и сложностях.

О том, каким будет новый микрорайон города, читайте в материале «Новокольцовский — это город в городе, он изменит облик Екатеринбурга»