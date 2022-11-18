Рыбаков: «Биткоины и NFT для лохов, вкладывать сейчас выгодно только в экономику России»

«Великая депрессия начала прошлого века — «кошкины» слезы. В такие моменты нельзя пользоваться неизвестными финансовыми инструментами, а каждый рубль, вложенный в России, принесет на горизонте х10».

Предприниматель Игорь Рыбаков призвал людей прекратить вкладывать деньги в биткоин и NFT. В своем новом выпуске на YouTube-канале он заявил:

Сейчас в мире идет не просто кризис, а мощнейший кризис за последние 100 лет. Великая депрессия, которая была в начале прошлого века — это «кошкины» слезы. В такие моменты нельзя пользоваться неизвестными тебе финансовыми инструментами. Например, на рынке биткоина сейчас обвал, появились тысячи сообщений в СМИ и от криптоэнтузиастов о том, что время покупать биткоин: тогда не успели, сейчас самое время. Так вот, внимание, не вздумайте этого делать!

По словам бизнесмена, «крупные инвесторы сегодня сидят тихо, не докупают, а, напротив, платят блогерам (и криптоблогерам, и криптоэнтузиастам) за распространение информации о том, что время покупать биткоин».

«Как вы думаете, почему?, — задается вопросом Рыбаков и тут же добавляет: —Чтобы на этот рынок пришли новые физики с реальными деньгами и закупили. А те как раз продадут».

Просто-напросто лохов в мире не поубавилось, но денег у лохов поубавилось. В результате криптопузырь начинает тормозиться и начинает сдуваться. Поэтому не вздумайте сейчас на излете вот этого криптопузыря, в преддверии криптозимы, стать одним из инвесторов-неудачников. Те, кто закупает биткоин, это не инвесторы — это лохи.

Выступил Рыбаков и против NFT: «Очень интересно наблюдать за тем, как с биткоина переподсаживают людей на NFT. Ну, знаете, да, эра биткоина закончилась, зато теперь NFT есть и NFT-экономика. Я вам скажу: очередные развлечения для лохов. Чем бы лоха ни тешили — главное, чтобы он бабки докладывал. Поэтому, ребят, кому предлагают какой-то там NFT купить, NFT-токен и так далее... Не надо вам туда, оставьте свои деньги себе».

Инвестировать Игорь Рыбаков советует в экономику России:

Время действовать. Если вы не слили свои бабки в какие-то там биткоины, куда-то там в хрень, не купили какие-то дурацкие квартиры: «московская недвижимость всегда в цене» — значит, у вас остался кэш. Внимание: сейчас очень многие люди распродают свои бизнесы с дисконтом, очень многие иностранные компании уходят из России и также продают компании с дисконтом. Это возможность для тех, кто имеет кэш, войти в бизнесе с дисконтом 20%, 30%, 50%, иногда в три раза дисконт. Только, пожалуйста, учтите, это окно скоро закроется, потому что вот эти вот выезды из России, они тоже на панике. Это окно продлится где-то до середины 2023 года.

«Сегодня каждый рубль или каждый доллар, как угодно, вложенные в России, принесут на горизонте следующих 15 лет, х10. Россия сейчас — очень интересное место для инвестиций», — уверен Рыбаков. Он добавляет также, что многие иностранные компании в противоход уже занимаются скупкой активов в России.

Я сам скупаю иностранные компании с дисконтом. Уже несколько компаний удалось, так сказать, захватить. Именно захватить. Ведь когда я покупаю нормальную компанию с дисконтом в 2-3 раза, у которой крутейший бизнес, крутейшие технологии, крутейшая команда, я считаю, это очень большая удача. Я бы сам в этот бизнес или, «а» — не вошел, или «б» — если даже вошел, мне бы потребовалось 15 лет, чтобы дойти до такого уровня. А так я это делаю за три месяца участия в тендере. И за достаточно скромные деньги. Поэтому я скупал, скупаю и буду скупать компании, которые с дисконтом продаются сегодня на рынке.

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