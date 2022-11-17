«Лучшие инвестиции — наличные доллары? При двузначной инфляции деньги сгорят за 10 лет»

«Если инфляция не будет увеличиваться и начнет ослабевать, то от $100 тысяч, лежащих в кэше под подушкой, через пять лет останется $73 тысячи». Почему наличные в долларах — не лучшая инвестиция.

Виктор Немихин, независимый финансовый советник, рассуждает, почему вложения в наличные доллары не спасут ваши деньги даже сейчас:

«Медицинский» факт — в связи с происходящими в России и вокруг России событиями горизонт планирования большинства наших сограждан сократился до нескольких недель. Правильно ли это для повседневной жизни — не берусь судить, но вот то, что для планирования финансов и инвестиций это неправильно, я абсолютно уверен. Но сейчас не об этом. В последнее время в блогах и телеграм-каналах я довольно часто встречаю идею, что в настоящий момент лучшие инвестиции — это наличные доллары. И желательно за пределами РФ.

Полагаю, что люди, дающие такие рекомендации, либо не до конца понимают происходящие экономические процессы, либо заинтересованы, т.е. зарабатывают на обмене и переправке активов в дружественные страны.

Давайте попробуем разобраться, действительно ли кэш может оказаться самым выгодным вариантом инвестирования?

Сначала посмотрим на факторы, которые сейчас влияют на мировые финансовые рынки. Да, мы сейчас, благодаря санкциям, оказались в какой-то мере отгорожены от их влияния, однако отгородится от них в полной мере, да еще и надолго, мы не сможем. И в первую очередь, это, конечно же, инфляция. Вот как выглядит динамика инфляции в США.

Как видно, уровень инфляции еще не достиг пиковых значений, которые наблюдались в 70-е годы, однако картинка достаточно похожая. С инфляцией ФРС борется монетарными методами, а именно ставкой (стоимостью денег в экономике). Вот как это выглядит:

Если брать за аналогию 1970-80 гг., то бороться он всерьез еще и не начинал. На мой взгляд причины этому как минимум 2. Первая – это корпоративный долг, который вырос на 12,5% в период с декабря 2018 года по декабрь 2020 года, что намного больше, чем его общий рост за все десятилетие, предшествовавшее COVID-19. И существенное повышение стоимости денег приведет к большому увеличению стоимости обслуживания этого долга. А это в лучшем случае банкротства многих бизнесов и рецессия, в худшем — это экономический кризис, превосходящий по последствиям кризис 2008 г. Вторая причина, на мой взгляд, в том, что рынок пока не верит в повторение сценария 70-80 гг. И ФРС это видит. Вот кривая облигаций США.

Из нее видно, что рынок пока закладывает период высоких ставок на 3-4 года, и прогнозирует, что в дальнейшем они будут снижаться. Еще одним подтверждением того, что рынок не воспринимает текущую ситуацию как кризисную и экстраординарную является индекс VIX, называемый в народе индексом страха.

Пока мы наблюдаем его среднее значение, далекое от пиковых значений, наблюдаемых в 2008 и 2020 гг. Однако есть и факты, которые указывают на нестандартность текущей рыночной ситуации. Так, например, длинные казначейские облигации США перестали иметь отрицательную корреляцию к рынку акций США, чего не наблюдалось как минимум с 2003 г.

Это динамика просадки портфеля, состоящего из 50% ETF на индекс S&P500 (SPY) и ETF на индекс 20+ летних облигаций США (TLT). Обратите внимание, что до текущего времени такая комбинация приводила к существенному снижению рыночных рисков. Сейчас это не так.

Что же будет, если ситуация начнет походить на 70-80 гг.? Ну, во-первых, конечно же, вырастет доходность по надежным инструментам до уровней, соответствующих текущей инфляции.

Это доходность 52-недельных облигаций США. Как видим, в 70-80 гг. с неким временным лагом она шла за инфляцией.

Во-вторых, фондовый рынок, как минимум не упадет.

Теперь давайте посмотрим, что же происходит у нас в России.

Особенностью инфляции в РФ является то, что причины ее в основном носят не монетарный характер.

Как видно, пики инфляции пришлись на 2014 и 2022 гг. и вызваны геополитическими причинами.

Этими же причинами вызвано и изменение ключевой ставки ЦБ. Как ни парадоксально это звучит, но монетарный метод управления инфляцией, вызванной не монетарными причинами, работает.

Однако есть нюанс. На текущий момент рынок уже ожидает увеличение стоимости денег и на горизонте в 2-3 года оценивает стоимость денег в 8+%, а на горизонте в 4-6 лет уже в 9+%, закладывая, таким образом, импорт общемировой инфляции в РФ.

По последним измерениям inFOM, ожидаемая инфляция в РФ составляет 12,6%, что совпадает с текущей инфляцией (12,63%). Прогнозные значения ЦБ РФ по инфляции на 2023 г. составляют 5-7% (базовый сценарий), 4% (ускоренная адаптация) и 13-16% (глобальный кризис).

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К сожалению, текущая ситуация на российском фондовом рынке характеризуется существенным снижением ликвидности. Причем ликвидность эта распределена не равномерно. Если на долговом рынке ликвидность так или иначе присутствует: Минфин размещает ОФЗ, на Московской бирже в 2022 г. было размещено 326 выпусков корпоративных облигаций на общую сумму почти 5 трлн руб., начинается процесс выпуска облигаций, замещающих еврооблигации российских эмитентов, то вот на рынке акций ситуация с ликвидностью, мягко говоря, оставляет желать лучшего. За 2022 г. на московской бирже не было проведено ни одного IPO (первичного размещения акций), а некоторые, например «Детский Мир», наоборот, заявили об уходе с биржи и превращении в частную компанию.

И самое плохое, на мой взгляд, для частного инвестора, это то, что осталось очень мало биржевых фондов на иные активы, кроме российских акций и облигаций, что существенно уменьшает возможность диверсификации портфеля по страновому, валютному и секторальным принципам. А те, что остались, дорогие в обслуживании.

«Российский рынок вообще предназначен для инвестирования в данный момент? Огромный вопрос»

Итак, подытожим. Если предположить, что в дальнейшем инфляция не будет увеличиваться, и через какое-то время начнет ослабевать (возьмем за среднее на периоде времени 6% в год), от $100 тысяч, лежащих в кэше под подушкой, через пять лет останется $73 тысячи.

В варианте повторения двухзначной инфляции 70-80 гг. (возьмем для расчетов 10%) за 10 лет деньги просто сгорят. От $100 тысяч останется только $35 тысяч.

Даже вложения в самые консервативные инструменты, государственные облигации, если и не защитят полностью, то хотя бы спасут существенную часть этой суммы. Напомню, что среднегодовая доходность фондового рынка на длительном горизонте (10+ лет) составляет порядка 9% годовых.

Единственный вариант, на мой взгляд, когда нахождение в кэше может принести ощутимую пользу — если в ближайшее время разразится полномасштабный кризис, и можно будет купить существенно подешевевшие активы. Однако, если кризиса придется ждать 10 лет, то смотри расчет выше.

P/S: риски, связанные с локализацией активов в той или иной юрисдикции, в данной статье не рассматривались и требуют отдельного обсуждения.

PP/S: несмотря на введенные санкции, возможность инвестировать в иностранные активы у наших граждан осталась, но способы и риски этих инвестиций находятся вне рамок данной статьи.